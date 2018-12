Napoli - nuovo scontro Comune-Regione : «Manca correttezza istituzionale» : «Organizzazione sguaiata», «Mancanza di correttezza istituzionale». È l'attacco del Comune di Napoli alla Regione dopo la cerimonia di stamane per la stazione...

Napoli - Vitiello è il nuovo presidente dell'Ospedale Evangelico Betania : Laureata in pedagogia, 53 anni, Cordelia Vitiello da molti anni lavora nel mondo socio-sanitario allo sviluppo di progetti per l'assistenza e il sostegno alle donne emarginate e in difficoltà. È ...

Calciomercato Parma - continua l’asse col Napoli : nuovo affare a gennaio : Calciomercato Parma, D’Aversa avrebbe chiesto un calciatore di sostanza per la mediana che potrebbe arrivare proprio dal Napoli Calciomercato Parma, il club ducale è in trattativa per un nuovo affare con il Napoli. Dopo Sepe, Inglese e Cicireti, secondo quanto rivelato da Skysport il Parma avrebbe chiesto ai partenopei il centrocampista Rog. D’Aversa avrebbe chiesto un calciatore di sostanza per la mediana, il profilo di Rog è ...

WYCON cosmetics ricerca un nuovo store manager a Napoli : WYCON cosmetics è un'azienda italiana che produce e vende prodotti cosmetici, fondata nel 2009 da Raffaella Pagano e Gianfranco Satta, imprenditore e distributore della cosmetica. Il marchio ha iniziato nel 2015, dopo l’ingresso del nuovo direttore marketing Fabio Formisano, un processo di riposizionamento dell’immagine, con nuovo logo e nuovi negozi. Ad oggi nel 2018 WYCON conta più di 200 punti vendita, tra l'italia e l'estero, ed è ...

Ancelotti corriere Amazon conferma il nuovo corso del Napoli : L’iniziativa Ieri il Napoli ha pubblicato un video sui suoi canali social. L’attore protagonista è Carlo Ancelotti, il tecnico azzurro si reca a Milano per consegnare personalmente una maglia acquistata da alcuni partenopei tifosi su Amazon. Il prodotto è ben realizzato, creativo, magari si percepisce che i tifosi che ricevono la maglia dalle mani del mister non siano del tutto ignari della gag, ma comunque parliamo di un aspetto ...

Napoli - Reusch nuovo sponsor tecnico di Alex Meret : L'azienda produttrice di materiale tecnico collaborerà con il portiere del Napoli, i cui diritti immagine sono gestiti dal club partenopeo. L'articolo Napoli, Reusch nuovo sponsor tecnico di Alex Meret è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Napoli ha rivelato il suo nuovo calendario - con Ancelotti nei panni di Geppetto : Nel 2017, per il 90° anniversario della società, il calendario ha esaltato il valore artistico e culturale della città, richiamando altri sport e contrapponendo gli atletici fisici dei calciatori a ...

Il Napoli ha rivelato il suo nuovo calendario - con Ancelotti nei panni di Geppetto : Un po’ calendario un po’ presepe. Il Napoli calcio si è adattato alla tradizione popolare molto sentita nella città partenopea e già dal 2008 è sbarcato in edicola, per accompagnare mese per mese la vita dei tifosi con un prodotto singolare, unico, che propone la squadra fuori dal campo. Un souvenir che partecipa alla vita del capoluogo della Campania ed è più vicina che mai a chi, di ...

ModaNapoli - nuovo trend positivo per il week end dell'Immacolata : NAPOLI - "Il Black Friday a Napoli è stato un successo e stimiamo possa innescare un trend virtuoso in vista degli acquisti natalizi. In questa giornata speciale un negozio su due , 48%, ha registrato ...

Napoli - di nuovo rubato l'albero di Natale in Galleria Umberto I : Napoli,, askanews, - Come ogni anno è arrivato il grande albero di Natale nella Galleria Umberto I di Napoli, decorato dai bigliettini con i desideri attaccati da napoletani e turisti. E come ogni ...

‘O Diavolo - il nuovo album di Francesco Di Bella è il canto di una Napoli nascosta : Cala il sole sui vicoli di Napoli. Il tempo è scandito dal rumore del pallone che rimbalza sulle saracinesche dei negozi calciato forte dai bambini che emulano un gol di Lorenzo Insigne, sognando di diventare i nuovi Maradona. Ogni calcio al pallone è una nota, come quella di un percussionista, alla Tullio De Piscopo, che suona la melodia dell’umanità. Quella varia e vivace che popola la Napoli di Francesco Di Bella, ex frontman dei 24 Grana, ...

Napoli - nuovo raid degli incappucciati alla scuola De Nicola : indagini della Digos : Di nuovo un'intrusione nell'Istituto Superiore di istruzione secondaria 'De Nicola' e stavolta le modalità sono ancora più inquietanti di quelle di lunedì mattina. Un gruppetto di non più di 10 ...

La rivoluzione Iliad sbarca a Napoli : apre i battenti il nuovo Iliad Store : La rivoluzione Iliad arriva a Napoli con l'apertura in pieno centro del nuovo Iliad Store in via Toledo 103/104: grazie ai distributori Simbox è possibile acquistare la proprio offerta Iliad e ottenere assistenza in loco. L'articolo La rivoluzione Iliad sbarca a Napoli: apre i battenti il nuovo Iliad Store proviene da TuttoAndroid.

Napoli - nuovo raid a scuola : 'Questa è la vera emergenza' : 'Siamo stanchi, la vera emergenza di insicurezza delle scuole è questa': questo il commento dell'assessore comunale di Napoli, Annamaria Palmieri, 'all'ennesimo furto - sottolinea una nota - all'...