Napoli | in arrivo l' ordinanza anti-botti e fuochi d' artificio

Calciomercato Napoli – Pronto il colpo in attacco per giugno : si studia l’arrivo di Christian Kouamè : Il Napoli studia il mercato di giugno: per l’attacco si sonda il terreno per Christian Kouamè del Genoa L’attacco del Napoli non sembra aver bisogno di aggiunte nel mercato invernale, ma per il mercato estivo la situazione potrebbe essere ben diversa. Il ds Giuntoli ha individuato un profilo davvero intrigante, che unisca gioventù, velocità e buon potenziale in Christian Kouamè. Il giovane attaccante ivoriano, attualmente in ...

Napoli - Ancelotti : ''A gennaio nessun arrivo - voglio un grande 2019'' : Napoli - Carlo Ancelotti parla alla vigilia della sfida di campionato in programma al San Paolo contro la Spal. C'è una ricetta per affrontare al meglio la settimana natalizia? 'Il Natale è un momento ...

Napoli-Stella Rossa - città blindata : in arrivo 2.500 ultrà dalla Serbia : Nel 2010, quando mise a ferro e fuoco lo stadio Ferraris di Genova per un match tra Italia e Serbia, divenne per tutti Ivan il terribile. Ivan Bogdanov, storico capo degli ultrà della Stella Rossa non ...

