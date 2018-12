Napoli | il PSG vuole subito Allan

Clamoroso : il PSG su Allan per gennaio - il Napoli ha scelto l'erede : ' Clamoroso: il Paris Saint-Germain vuole Allan '. Lo scrive il Corriere dello Sport in prima pagina questa mattina: 'Assalto di Tuchel al centrocampista, contattato il Napoli. Che fa muro ma ha già scelto Barella come erede', si legge.

PSG - Buffon : 'Sono amico di Neymar - è fortissimo. Spiace per Inter e Napoli' : Gianluigi Buffon, portiere del PSG , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Stella Rossa. 'Ho una grande amicizia con Neymar, è in una forma straripante e vuole continuare a stupire. Quando un giocatore così forte ha questa voglia di incidere, ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League calcio in DIRETTA : 0-0 - Napoli spettatore interessato nella bolgia di Belgrado : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-Napoli DALLE ORE 21.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

Psg - Buffon/ "La Juventus? Vorrei incontrarla ma non in finale di Champions - Cavani ama Napoli" - IlSussidiario.net : Psg, Buffon: "La Juventus? Vorrei incontrarla ma non in finale di Champions, Cavani ama Napoli". Si confessa l'estremo difensore parigino

Sacchi : «Brutto primo tempo del Napoli col Psg» : Alla Gazzetta Arrigo Sacchi, sulla Gazzetta, bacchetta il primo tempo del Napoli contro il Psg. Fa una premessa generale e scrive che «il limite maggiore di quasi tutte le squadre italiane consiste nel lavorare piu` per fermare gli avversari che per dare un’identita` al proprio gioco. Forse non si e` convinti della validita` di cio` in cui si crede e che si crea, oppure e` il complesso di inferiorita`». E applica quest’osservazione ...

Stasera torna Radio Napolista - si parlerà di Napoli-Psg : Alle 20.30 su Radio Shamal torna Radio Napolista, torna l’appuntamento del giovedì su Radio Shamal. La trasmissione inizierà alle 20.30, si parlerà del post Napoli-Psg, della Champions, del prossimo impegno in campionato in casa del Genoa. In studio, Mario Colella, Massimiliano Gallo, Giuseppe Parente. Regia di Giulio Romolo. Chi vuole potrà interagire in filo diretto con la trasmissione, chiamando al numero di telefono ...

Napoli-PSG 1-1 - Al Khelaifi contro l’arbitro : “Persi 2 punti per colpa sua” : Non va già al patron del PSG l’1-1 del San Paolo. Un risultato che complica in parte la situazione dei parigini, ora terzi in classifica e in svantaggio negli scontri diretti nei confronti del Napoli. Il girone C comunque è aperto a ogni possibilità, con le 4 squadre racchiuse in appena due punti. Proprio in […] L'articolo Napoli-PSG 1-1, Al Khelaifi contro l’arbitro: “Persi 2 punti per colpa sua” proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Psg - Meunier : “La qualificazione è ancora aperta - il pareggio a Napoli non è un disastro” : Thomas Meunier, giocatore del Psg, ha parlato al termine della partita del San Paolo contro il Napoli del risultato finale di 1-1. Il difensore ha commentato la partita con i giornalisti francesi presenti in Italia: “Non possiamo lamentarci per un pareggio al San Paolo contro il Napoli, non è un disastro: dobbiamo essere fiduciosi perché […] L'articolo Psg, Meunier: “La qualificazione è ancora aperta, il pareggio a Napoli non è ...

Champions League - il play-by-play di Koulibaly in Napoli-Psg : Nonostante sia in un brutto momento di forma, il PSG rimane una delle squadre più difficili da difendere in Europa, se non altro per l'enorme quantità di talento offensivo che ha a disposizione. ...

Champions - il Psg non ci sta 'A Napoli persi 2 punti per colpa dell arbitro' : Non è che perché ha un fischietto e i cartellini può sentirsi in cima al mondo, non mi è piaciuto come ci ha trattato e spero che i suoi superiori ne prendano atto'. Neymar ha parlato anche della ...

Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico : siparietto in diretta tv nel post Napoli-PSG : Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico hanno dato vita ad un siparietto in diretta tv dopo la gara del Napoli contro il PSG “E’ normale subire qualcosa, penso alla fine che il loro gol sia stato meritato”, Gigi Buffon ha commentato così il pareggio di ieri sera tra Napoli ed il suo PSG ai microfoni di Skysport. Nel post partita il portiere ha trovato ad intervistarlo la compagna Ilaria D’Amico, la quale ha voluto ‘difendere’ ...

Al-khelaifi : “Psg a Napoli ha perso 2 punti e serve Var” : “Siamo andati a Napoli per vincere. Sfortunatamente abbiamo pareggiato ma non è così male, siamo sempre lì, ora dovremo vincere le ultime due per qualificarci. Ovviamente c’era un fuorigioco (sul gol del Napoli ndr), c’è poi un rigore per noi, ma accettiamo il verdetto. E’ necessario introdurre il Var il più rapidamente possibile. Abbiamo perso due punti per due errori dell’arbitro”. E’ la presa di ...

Champions - Napoli e Inter fermano Psg e Barcellona : ma ora devono far punti in Inghilterra per prendersi gli ottavi : Non è stata la notte che sognavano. Non per l’Inter, che ha sofferto per ottanta minuti contro il Barcellona, è andata sotto nel finale ma è riuscita ad evitare una sconfitta che sarebbe stata tutto sommato meritata con l’ennesima rimonta. E nemmeno per il Napoli, che invece contro il Paris Saint-Germain ha giocato alla pari, ma ha rischiato di perdere e provato anche a vincere. Alla fine le due italiane di ritrovano con due pareggi: un doppio ...