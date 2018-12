Chievo-Inter - a Perisic risponde l'eterno Pellissier : finisce 1-1 - nerazzurri sempre più lontani dal Napoli : Quaranta anni ad aprile, 175 centimetri, numero 31 sulle spalle e classe da vendere. Sergio Pellissier , che in pieno recupero riesce a pareggiare una gara che sembrava vinta dalla squadra di ...

Napoli - il più bel regalo di Natale : riapre ?il Real Bosco di Capodimonte : Da domani sarà riaperto parzialmente il Real Bosco di Capodimonte ai visitatori dopo la chiusura dovuta ai danni provocati dalla tempesta del 29 ottobre scorso. L'area individuata è...

Napoli-Spal 1-0 - Ancelotti : “Dobbiamo essere più cinici - abbiamo rischiato” : NAPOLI SPAL Ancelotti – Al termine della partita vinta contro la Spal, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. leggi anche —> Roma, ecco la lista di Monchi per Gennaio Il tecnico degli azzurri ha analizzato la partita: “Quando non sei cinico e non trasformi le occasioni in […] L'articolo Napoli-Spal 1-0, Ancelotti: “Dobbiamo essere più cinici, ...

Il grande cuore di Napoli : pranzo di Natale al Teatro San Carlo per i più bisognosi : Il Teatro di San Carlo di Napoli apre le porte ai più bisognosi in occasione del pranzo di Natale. L?iniziativa, alla quale hanno partecipato tra i 600 e gli 800 senzatetto, è...

Serie A Chievo - Di Carlo : «Spal avversario più insidioso di Napoli e Lazio» : VERONA - Dopo tre pareggi consecutivi, Domenico Di Carlo vuole ottenere la prima vittoria alla guida del Chievo contro la Spal : "E' stata una buona settimana di lavoro, continua a crescere la fiducia ...

Calciomercato - la prossima sarà l’estate degli attaccanti : l’Inter trema - il Napoli non sogna più : La prossima estate può portare alla concretizzazione di numerosi grandi colpi di mercato riguardanti alcuni dei più forti attaccanti presenti in Europa. Si creerebbe una sorta di effetto domino con il passaggio di Edinson Cavani dal Psg all’Atletico Madrid, Karim Benzema dal Real al club parigino, Mauro Icardi dall’Inter ai Blancos. In più Morata rischia di lasciare il Chelsea in direzione Barcellona. Sarebbe questo, ...

A Napoli è più buono il caffè o il the? La risposta arriva dalla fisica : A Napoli è più buono il caffè o il the? Perché in Italia il caffè servito al bar è più buono del the? Una domanda che il fisico dello Spin-CnrAndrey Varlamov, arrivando a Napoli da Mosca 30 anni fa, si è posto. E da fisico, è proprio in questa scienza che ha trovato la risposta: “Per fare un buon caffè servono una bassa temperatura e alta pressione – ha spiegato Varlamov durante una lezione alla Sissa di Trieste – un buon the ...

Napoli - dovevi crederci di più - ma questo Liverpool fa paura! L’Europa League adesso è un’opportunità : Un solo gol ma tanto spettacolo fra Liverpool e Napoli. Partenopei che soffrono l’attacco dei Reds, ma nel finale si fanno pericolosi, ma l’arrembaggio arriva troppo tardi. adesso c’è un’Europa League da vincere Uno degli 1-0 più belli della storia del calcio. Si può tranquillamente descrivere così la partita dell’ultimo turno della fase a gironi di Champions League fra Liverpool e Napoli. Del resto, che il gol sia stato uno solo è per lo ...

Napoli - Ancelotti : 'Klopp si preoccupi di noi più che dell'arbitro. Albiol...' : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Liverpool, decisiva per la qualificazione: 'Siamo pronti per questa partita, abbiamo opportunità sia noi che il Liverpool. È una gara dove si decide il passaggio ...

La Gazzetta : “Con Ghoulam il Napoli ha più armi sui calci da fermo” : Due assist Giustamente Maurizio Nicita, inviato della Gazzetta, si sofferma sulla prova di Ghoulam contro il Frosinone. Nicita inquadra la partita per quella che è stata, una prova semplice contro un avversario che non ha mai messo in difficoltà gli azzurri, ma poi evidenzia la prova dell’algerino. “Svetta quel Faouzi Ghoulam, che a sorpresa gioca l’intera gara e fai fatica a pensare che sia un atleta lontano da oltre 13 mesi dai campi ...

Napoli - la guerra ai cantieri : 'Noi beffati dal metrò - qui non si vive più' : 'La politica ci ha distrutto lamenta con lo stesso tono Arsenio Musiello, salumiere di Monte di Dio Oggi via Nicotera ha perso dignità, rispetto e voglia di vivere. Se il metrò non si farà siamo ...

Il tabaccaio più rapinato di Napoli con 12 'colpi' : 'Armarmi e sparare? Mi difenda lo Stato' : 'Anche dopo la dodicesima rapina in tre anni, non ci penso nemmeno per un istante ad armarmi e - Dio non voglia - arrivare a portarmi un morto sulla coscienza. Dico no alle pistole in casa e chiedo al ...

Innovazione - asse Napoli-Pechino : la Cina è più vicina per le startup : ... l'intesa tra la Chinese Association for Pharmaceuticals and Medical Devices Technology Exchange, l'International Technology Transfer Network e la Fondazione IDIS - Città della Scienza per la ...

Napoli - Zielinski ci crede : 'La Juventus ha un calendario più duro' : Napoli - ' Scudetto ? Noi non molliamo niente. Dobbiamo pensare a vincere sempre e poi vedremo cosa accadrà alla fine. La Juventus ha un calendario più difficile in questo periodo e c'è la possibilità ...