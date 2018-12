Napoli | 3 punti con il minimo sforzo | prova monstre della difesa che fa anche le veci di

Spal - Paloschi : 'Il Napoli è una grandissima squadra - ma vogliamo fare punti' : Alberto Paloschi , attaccante della Spal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport , nel prepartita di Napoli-Spal: 'E' una gara importante, il Napoli è una grandissima squadra. L'abbiamo preparata in settimana e vogliamo prendere punti al San Paolo'.

Colombarini - pres. Spal - : 'Il Napoli non ha nulla da invidiare alla Juve - ma si possono fare punti ovunque' : Simone Colombarini, presidente della Spal, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport , a margine della festa di Natale del club estense. 'Un anno fa perdemmo a Napoli ma si vide lo spirito di unità, la voglia di rivalsa, due aspetti che iniziarono a dare i frutti nella gara ...

La Juve vince il derby. Napoli a Cagliari con obbligo 3 punti : Con un rigore di Ronaldo. Il Napoli a Cagliari con l'obbligo dei tre punti. - 46 punti sui 48 disponibili, 15 vittorie nelle prime 16 giornate: la Juventus si prende anche il derby, lasciando al ...

Napoli - Allan guarda avanti 'Puntiamo all Europa League e al campionato' : 'SIAMO DISPIACIUTI' - 'Il finale non è stato quello che volevamo - ha detto il centrocampista brasiliano ai microfoni di Sky Sport -, siamo dispiaciuti di essere usciti da una competizione così ...

Atalanta - Hateboer : 'Potevamo fare punti con il Napoli - ma squadre del genere ti puniscono appena concedi un minimo' : L'esterno dell'Atalanta, Hans Hateboer, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha commentato anche la sconfitta contro il Napoli. 'Nonostante sia stato un match non facile, c'è rammarico. Avremmo potuto portare a casa qualcosa, anche se di fronte avevamo una ...

LIVE Napoli-Stella Rossa - Champions League calcio in DIRETTA : 3 punti obbligatori - i partenopei non possono sbagliare : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Stella Rossa, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Per gli azzurri è una partita assolutamente decisiva e che potrebbe anche dare la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo. La squadra di Ancelotti ha bisogno dei tre punti e nello stesso tempo deve sperare che il PSG non riesca a vincere con il LIVErpool. Servirà certamente un altro ...

Napoli-Stella Rossa - probabili formazioni : per gli azzurri contano solo i 3 punti : Napoli-Stella Rossa probabili formazioni – Il San Paolo si prepara all’urlo “The Champions” per spingere l’undici di Ancelotti alla vittoria contro la Stella Rossa di Belgrado. Per gli azzurri sarà una partita fondamentale in chiave qualificazione, poiché se dovessero arrivare i 3 punti, in caso di non sconfitta del Liverpool a Parigi la qualificazione nel […] L'articolo Napoli-Stella Rossa, probabili ...

Ronaldo e Mandzukic stendono la Spal : Juve a 37 punti - + 9 sul Napoli : Vola la Juventus di CR7. Nella seconda gara del sabato gli uomini di mister Allegri hanno battuto 2-0 i ferraresi

Napoli - De Laurentiis : "Scudetto? Ce la giocheremo fino alla fine - sei punti dalla Juve sono niente" : Il Var esiste in tanti altri sport, perché non deve esistere nel calcio? Dove tra l'altro la mafia mondiale muove da Singapore 500 miliardi di dollari in nero sulle scommesse, allora può capitare di ...

Sarri : 'Ho lasciato il Napoli a 91 punti - era impossibile fare meglio. Su De Laurentiis e la Juve…' : In un'intervista rilasciata a " La Gazzetta dello Sport ", il tecnico toscano parla del proprio presente a Londra e del suo passato al Napoli , squadra che ha guidato nelle ultime tre stagioni. Così ...

Napoli - Sarri gonfia il petto : “più di così non si poteva fare - passati da 64 a 91 punti” : L’allenatore Maurizio Sarri ha conquistato tutti anche in Inghilterra, fino al momento percorso incredibile sulla panchina del Chelsea. Interessante intervista all’allenatore a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Io, al momento, mi trovo molto bene. L’atmosfera è fantastica, il calcio è spettacolare e un allenatore riesce a divertirsi. Klopp? Ad un certo punto mi voltai verso di lui e vidi che sorrideva. Mi ...

La rimonta sotto al nubifragio. Gioia Napoli - steso anche il Genoa : tre punti d'oro per Ancelotti : Una rimonta clamorosa sotto la pioggia. Non basta una rete di Kouamè al Genoa per battere il Napoli, corsaro a Marassi grazie alle reti di Fabian e un'autorete di Biraschi, in una partita stata ...

Napoli - 3 punti nel pantano a Marassi 'Il Mattino dei tifosi' live dalle 12 : Dopo la rocambolesca vittoria del Napoli sul Genaoa, Anna Trieste è pronta a scendere in campo per una nuova tappa del Mattino dei Tifosi: appuntamento da Cuori di Sfogliatella a piazza Garibaldi, ...

Il Napoli ha guadagnato 10 punti con vittorie in rimonta : Genoa-Napoli, numeri e statistiche Sono 16 partite stagionali per il Napoli; 10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. I gol segnati sono 30 in tutte le competizioni, 15 quelli subiti. In campionato, 9 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. I gol fatti sono 26, 13 quelli subiti. Seconda rete in maglia azzurra per Fabian Ruiz dopo quella di Udine, primo autogol a favore in questa stagione. Per la squadra di Ancelotti, sono dieci punti recuperati da ...