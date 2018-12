Musica | esce Alberi | album di debutto del cantautore calabrese Muraca

Il papà è sordo ma la figlia non rinuncia a portarlo al concerto : così riesce a trasmettergli l’emozione della Musica : Karri Carberry, 19 anni, ha portato il proprio papà Darrin, che è sordo, al concerto dei Three Days Grace a Edmonton, in Canada. La ragazza, quando la band canadese ha iniziato a suonare Just like you, ha cantato la canzone col linguaggio dei segni per coinvolgere il padre. Il batterista, dopo aver visto il video (con più di 14 milioni di visualizzazioni su Facebook) ha scritto a Karri, ringraziandola. E la stessa band lo ha pubblicato su ...

Sette note per crescere Cotroneo : "La Musica come scuola di vita : Sette amici come le Sette note. Sette adolescenti che devono affrontare la vita come le Sette note che devono far risuonare meravigliosamente per diventare professionisti della musica. Sette talenti ...

Beppe Vessicchio : "Sanremo non riesce più a scrivere la storia della Musica. L'ultima avvisaglia di due interpreti straordinari nel 2001" : "C'è una data precisa, che è il 2001, quando Giorgia ed Elisa gareggiarono per il primo posto, in cui si è avuta per L'ultima volta avvisaglia di due interpreti straordinari e di brani forti. Da quell'anno in poi faccio una fatica enorme a ricordare brani che abbiano lasciato il segno".Beppe Vessicchio per La Verità ripercorre, tra le altre cose, la sua carriera. In particolare, sottolinea il declino del Festival di ...

Musica - esce "Rock-a-my-head" - il nuovo album degli Statale 66 : Roma, 15 nov. , askanews, - esce venerdì 16 novembre "Rock-a-my-head!", il nuovo lavoro discografico degli Statale 66, la resident band di "Stracult", il programma televisivo di Rai2 dedicato al mondo ...

Michael Bublè lascia la Musica?/ Le dichiarazioni ufficiali : domani esce "Love" - il disco per il figlio Noah - IlSussidiario.net : Michael Bublé si ritira? Dopo le indiscrezioni, sul cantante si è creata confusione che tuttora persiste, ecco il punto della situazione.

15 novembre 2018 : "De vos som amorós" [Musica rinascimentale del Duca di Calabria] a Palazzo Pesce - Mola di Bari : È in questo contesto che vede la luce un raffinato tipo di canzone popolare, utilizzata negli spettacoli organizzati in occasione delle superbe feste di gala " che si tengono soprattutto nel periodo ...

Beppe Vessicchio - il saggio ‘La Musica fa crescere i pomodori’ diventa un concerto : “Così le note influiscono sui recettori del nostro corpo” : “Pronti, partenza, via”. Il 5 novembre 2018, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi il saggio di musicoterapia La musica fa crescere i pomodori si trasformerà in un concerto. Prima assoluta nazionale con il celebre maestro Beppe Vessicchio protagonista assieme al suo ensemble I Solisti del sesto armonico. Dalle arie di Vivaldi alle hit fusion dei Weather Report passando per i soundtrack di Ennio Morricone, il canto nazionalpopolare di Domenico ...

Una nuova stagione in partenza per 'Musica in Crescendo' : ... per questo l'associazione ha programmato delle giornate aperte per far conoscere da vicino ai ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo della musica i corsi che sarà possibile seguire. Docenti e ...