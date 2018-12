laragnatelanews

: Una notizia che suona come un super regalo di Natale ?? @MetaErmal e @jaxofficial hanno annunciato l'arrivo del feat… - mtvitalia : Una notizia che suona come un super regalo di Natale ?? @MetaErmal e @jaxofficial hanno annunciato l'arrivo del feat… - laragnatelanews : Musica, annunciato il cast dei Big di Sanremo 2019. Ce ne è per tutti… - laragnatelanews : Musica, annunciato il cast dei Big di Sanremo 2019. Ce ne è per tutti i gusti e per tutte le età… -

(Di sabato 22 dicembre 2018)E’ statoieri sera, dopo tanta attesa, ilufficiale dei Big del Festival di. Iniziamo con i vincitori delle due serate dedicate aGiovani: Einar e Mahmood, entrati nella rosa in virtù di tali vittorie come da regolamento. Due “Nuove Proposte” che proprio nuove non sono: il primo ha partecipato come finalista all’edizione 2018 di Amici, il secondo ha già partecipato ad un’edizione del Festival dinella categoria Nuove Proposte nel 2016 (piazzandosi al quarto posto dietro Francesco Gabbani, l’ex The Voice Chiara Dello Iacovo ed Ermal Meta) e ha firmato diversi successi degli ultimi anni in qualità di autore, tra cui Nero Bali di Elodie, Michele Bravi e Gue Pequeno. La prima dei tre artisti citati era data per quasi certa nella lista dei Big per ile invece per lei è arrivata la seconda esclusione consecutiva. Tante le bocciature ...