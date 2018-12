Mourinho è un uomo solo | Ancelotti non lo sarà mai

ilnapolista

(Di sabato 22 dicembre 2018) Untranquillo Un anno si avvia alla conclusione e come sempre arriva il tempo delle riflessioni. Ci preoccupiamo per i nostri figli, per la nostra angariata terra, per il lavoro. Ecco, preoccupiamoci pure, ma senza angoscia. Per la città, per il futuro, preoccupiamoci. Non per questo Napoli. È in buone mani. Lo si evince da come l’taglia la pizza, da come la piega e poi sorride. E canta ‘O surdato nnammurato, canto – ricordiamolo – di un soldato che sogna di tornare a casa, in quanto tale canto osteggiato dai militaristi. Il tutto senza apparire ipocrita o ruffiano.è “untranquillo”. Come il Sean Thornton/John Wayne dell’omonimo film di John Ford in terra di Irlanda. Ma è un italiano, è undel meridione migliore, anche se dice di no, dice di essere del nord d’Italia, sennonché l’Italia è tutta sud.Abbiamo visto come, per certi versi ...