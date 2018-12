MotoGP - Mondiale 2019 : l’alleato di Andrea Dovizioso sarà…Jorge Lorenzo? Un compagno scomodo per Marquez in Honda : Il Mondiale MotoGP 2019 è ancora lontano, ma sta già suscitando interesse un quesito: come sarà il rapporto in Honda tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo? La risposta, ovviamente, la sapremo solamente nel cuore dell’estate, ma sicuramente vedremo uno spettatore interessato a come si comporterà questo nuovo binomio: Andrea Dovizioso. Il ducatista, infatti, è pronto per lottare per il titolo iridato e spera di poter incassare dividendi per ...

MotoGP - tutte le squadre e i piloti della stagione 2019. Tra novità - addii e conferme. 24esima stagione nel Motomondiale per Valentino Rossi : Mancano 80 giorni e scatterà ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019 con il Gran Premio del Qatar di Losail. Poco meno di tre mesi, quindi, ci separano da una nuova avvincente stagione nella massima categoria del Motomondiale. 19 appuntamenti in programma che ci porteranno fino al GP di Valencia del 17 novembre per un campionato, come sempre, ricco di emozioni. Al via di questa annata avremo 22 piloti, con Valentino Rossi che sarà pronto per la ...

MotoGP - Il Dr. Mir su Marquez : 'Non so come abbia fatto a vincere il Mondiale in queste condizioni' : ... ' Non so come abbia fatto a vincere il Mondiale in queste condizioni .' Ha poi continuato così come riportato da Sky Sport : 'Non capisco come sia stato in grado di vincere il titolo con una spalla ...

MotoGP - il Dottor Mir incredulo : “non so come Marquez sia riuscito a vincere il Mondiale…” : Il Dottor Mir ha parlato delle condizioni di Marc Marquez, sottolineando che l’obiettivo sarà quello di rimettere il pilota in pista per i test di Sepang Archiviato il 2018 con la doppia sessione di test a Valencia e Jerez, Marc Marquez ha deciso di sottoporsi ad un’operazione alla spalla sinistra presso l’ospedale universitario Dexeus di Barcellona. L’intervento chirurgico è stato eseguito da Dott. Xavier Mir, dal ...

MotoGP – Gala FIM - Marc Marquez protagonista : “punto ad un’altra vittoria mondiale” : Gala della Federazione internazionale di motociclismo (FIM), Marc Marquez tra i protagonisti della kermesse ad Andorra Il Gala della Federazione internazionale di motociclismo (FIM) si è tenuto quest’oggi ad Andorra. Nell’occasione sono stati premiati i 43 campioni del mondo delle sei discipline sotto la ‘sfera’ FIM. Presente ancora una volta Marc Marquez, presentatosi ad Andorra da campione del mondo della ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Valentino Rossi ancora competitivo a 40 anni. Una leggenda che sfida il tempo e le nuove generazioni : 115 vittorie, 232 podi e 65 pole. Una storia cominciata nel lontano 1996 e che nel 2019 continuerà. Valentino Rossi è pronto a cimentarsi nella classe regina del MotoMondiale da quarantenne, lì dove solo i più grandi si possono spingere. Non si tratta di “Sindrome da Peter Pan” ma di una scelta ponderata. Valentino, nonostante le ormai pRossime 40 primavere, è ancora tra i migliori piloti del lotto. Lo ha dimostrato anche in una ...

MotoGP - la Ktm mette in vendita a prezzo scontato le moto usate da Bradley Smith e Pol Espargaró nel Mondiale 2018 : La Ktm ha pubblicato sui propri canali social un'iniziativa molto curiosa: la casa austriaca ha messo in vendita a prezzo scontato le RC16 della stagione 2018 appena conclusa, utilizzate da Bradley ...

Francesca Sofia Novello pazza di Valentino Rossi : la modella e la dolce dedica al pilota a conclusione del Mondiale di MotoGP : Francesca Sofia Novello omaggia il fidanzato Valentino Rossi: dopo i FIM Galà Awards 2018, in cui ha presenziato insieme al pilota, la modella scrive un dolce messaggio sui social Francesca Sofia Novello ai FIM Galà Awards 2018 accanto al fidanzato Valentino Rossi ha lasciato tutti a bocca aperta grazie a bellezza e fascino (VEDI QUI). All’indomani dell’apparizione in pubblico della meravigliosa 25enne e del pilota della ...

Motomondiale 2019 - rivoluzione in Moto3 e in Moto2 : due sessioni di qualifiche come in MotoGP : “Wind of change” all’orizzonte per il Motomondiale 2019. La GP Commission a cui hanno preso parte il CEO di Dorna lo spagnolo Carmelo Ezpeleta, l’esponente della FIM Paul Duparc, Hervé Poncharal e Takanao Tsubouchi in rappresentanza di Irta e Msma, sono arrivati alla decisione di modificare il formato delle qualifiche della Moto3 e Moto2 e renderlo uguale a quello della MotoGP. In sostanza anche nella media e nella ...

MotoGP - le pagelle del Mondiale 2018 : Marc Marquez ingiocabile - Dovizioso paga gli errori. Valentino Rossi ancora competitivo : Si è chiusa una ennesima, splendida, stagione di MotoGP, ed è quindi tempo di vacanza per tutti. Come ogni classe che si rispetti, però, prima dell’arrivederci a dopo le ferie, i piloti devono prendere visione delle rispettive pagelle. Le 19 gare di questa annata rappresentano un campione davvero ampio per valutare chi si è comportato bene, chi ha chiuso le fatiche con il massimo dei voti, chi si è dimostrato rivedibile e dovrà ...

MotoGP – Dovizioso consolida la 2ª posizione - Rossi chiude terzo : la classifica piloti finale del Mondiale 2018 : La caduta di Viñales permette a Valentino Rossi di difendere la terza posizione nella classifica piloti, seconda posizione per Dovizioso dietro il campione del mondo Marquez Marc Marquez già campione del mondo da settimane, restava da decidere il terzo posto della classifica finale di MotoGp, andato a Valentino Rossi dopo la caduta di Maverick Viñales in Spagna. Andrea Dovizioso vince e accorcia sullo spagnolo della Honda, chiudendo alla ...

MotoGP - quando comincia il Mondiale 2019? Tutte le date e il programma dei Gran Premi. Si parte a marzo in Qatar : La stagione 2018 del MotoMondiale è ormai alle porte e i giochi sono ormai fatti: Marc Marquez con la settima corona e la Honda sul tetto del mondo dei costruttori nella classe regina. E allora vale la pena pensare a quel che sarà l’anno prossimo. Ebbene, saranno in programma 19 GP, iniziando dal Qatar il prossimo 10 marzo e chiudendo a Valencia il 17 novembre 2019. Si arriverà nel Vecchio Continente nel mese di maggio con i consueti GP di ...

MotoGP - pubblicate la entry list provvisorie per il Mondiale 2019 : grossa novità per quanto riguarda Viñales : E’ stata resa nota la lista dei piloti che prenderanno parte al Mondiale 2018 di MotoGp, c’è una novità per quanto riguarda Maverick Viñales Sono state rese note nella mattinata di oggi le entry list provvisorie delle tre classi in vista del 2019, FIM e DORNA hanno pubblicato gli elenchi che non dovrebbero subire variazioni. AFP/LaPresse Nessuna novità particolare per quanto riguarda i piloti, mentre ci sono da notare ...

Andrea Dovizioso - GP Valencia MotoGP 2018 : “Confermarsi secondo nel Mondiale era importante. Mi aspetto di essere veloce qui” : Un Andrea Dovizioso tra presente e futuro quello che si approccia all’ultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese, in sella alla Ducati, grazie al sesto posto dell’ultimo appuntamento in Malesia e alla caduta di Valentino Rossi, ha conquistato matematicamente la seconda posizione della graduatoria iridata e quindi per lui, come anche per la scuderia di Borgo Panigale, il prossimo weekend sarà una specie di test per ...