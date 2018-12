Morto il geofisico Enzo Boschi | cordoglio del Consiglio nazionale Geologi

È Morto il geofisico Enzo Boschi - il papà dell'Ingv. Prima condannato e poi assolto per il terremoto dell'Aquila : E' morto il geofisico Enzo Boschi , a lungo alla guida dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Lo si apprende da ricercatori dell'istituto, che Boschi ha diretto per 12 anni, fino al 2011. In precedenza Enzo Boschi era stato a capo dell'Istituto Nazionale di Geofisica, dal quale è nato l'Ingv. I funerali sono previsti il 24 dicembre a Bologna. Avrebbe compiuto 77 anni in febbraio.Nato ad Arezzo nel 1942, Enzo Boschi si ...

