abruzzonews.eu

: Montesilvano, il sindaco premia la cantautrice Rebecca Pecoriello #abruzzo #notizie - Lopinionista : Montesilvano, il sindaco premia la cantautrice Rebecca Pecoriello #abruzzo #notizie - NotizieAbruzzo : Montesilvano, il sindaco premia la cantautrice Rebecca Pecoriello #abruzzonews - Centralmente : Montesilvano, il Sindaco predispone il divieto dei fuochi pirotecnici dal 22 Dicembre al 6 Gennaio... -

(Di sabato 22 dicembre 2018) ... ha detto il primo cittadino alla giovane musicista, «con la speranza che i tuoi successi siano i successi diperché tu porti in giro per l'Italia e mi auguro presto in giro per il mondo,...