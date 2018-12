Mondiale per Club | terzo trionfo consecutivo del Real Madrid

Mondiale per club : terzo trionfo di fila per il Real : X Real Madrid sempre sul tetto del mondo Real sempre sul tetto del mondo Premier League, Manchester City-Crystal Palace 2-3 Il Manchester City crolla in casa Serie A, Empoli-Sampdoria 4-2 Samp, un ...

Calcio - Mondiale per Club 2018 : il Real Madrid schianta 4-1 l’Al-Ain e centra il terzo trionfo consecutivo : Si conclude con un ennesimo trionfo il 2018 del Real Madrid. Le Merengues, infatti, si aggiudicano anche il Mondiale per Club vincendo con il punteggio di 4-1 la finale contro l’Al-Ain che si è disputata allo stadio Sheikh Zyed di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. La partita, sostanzialmente, non c’è mai stata. Gli spagnoli, infatti, sono andati in vantaggio in avvio di incontro e, con il passare dei minuti hanno letteralmente ...

Imola : prevendite biglietti per il Mondiale Superbike : Per tutti gli appassionati del Mondiale SBK e non solo, Formula Imola comunica che dal 20 dicembre sono aperte le prevendite per il round di Imola che si svolgerà dal 10 al 12 maggio 2019 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Sul sito www.ticketone.it sono disponibili tutte le tipologie di biglietti, con importanti novità. La […] L'articolo Imola: prevendite biglietti per il Mondiale Superbike sembra essere il primo su ...

Morto Enzo Boschi - geofisico di fama Mondiale : ha diretto per 12 anni l'Ingv : Avrebbe compiuto 77 anni a febbraio.? È Morto oggi il notissimo geofisico Enzo Boschi. Lo si apprende da ricercatori dell'istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che...

