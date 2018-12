Miss Italia compie 80 anni | un calendario celebra le reginette

Manovra - Giovanni Tria : 'Colpa della Francia se ComMissione Ue così dura con l'Italia' : Tutta colpa della Francia . O, almeno, così ha spiegato Giovanni Tria intervistato su Radio24 da Maria Latella e Oscar Giannino. Secondo il ministro dell'Economia ' i problemi che si sono creati in Francia hanno reso la Commissione Ue più rigida verso l'Italia, perchè la parte più rigorista si era preoccupata che essendo meno rigida con l'Italia poi ...

Italia in priMissima linea coi Samsung Galaxy S7 Edge e la patch di dicembre : da oggi i Vodafone : Un Natale molto intenso anche per i possessori di un Samsung Galaxy S7 Edge e del modello flat qui in Italia, considerando il fatto che proprio oggi 20 dicembre è iniziata la distribuzione dell'aggiornamento mensile anche nel nostro Paese. Contrariamente a come siano andate le cose in questo 2018, a godere di una corsia preferenziale sono i modelli brandizzati Vodafone, visto che all'interno della pagina dove sono collocati tutti i firmware ...

DiMissioni del Prof. Walter Ricciardi - FIMP : “Apprezzamento per la promozione del benessere di bambini e adolescenti italiani” : “La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) ringrazia il Prof. Walter Ricciardi per la determinazione con la quale ha guidato in questi ultimi anni l’Istituto Superiore di Sanità (ISS)”. E’ quanto afferma il dott. Paolo Biasci, presidente nazionale della FIMP. “In particolare abbiamo apprezzato il lavoro svolto del Prof. Ricciardi per la promozione del benessere di bambini e adolescenti italiani – sottolinea Biasci -. La nostra ...

PROCEDURA EVITATA/ Rinaldi : l'Italia resta sotto comMissariamento dal '92 : Hanno vinto ancora una volta i regolamenti, ma la questione è: l'Unione europea non dovrebbe tutelare i cittadini e l'economia reale più che i decimali?

EurocomMissione approva manovra ma bilancio italiano è ancora motivo di preoccupazione - : "Una politica fiscale credibile e sostenibile non può essere pianificata su una prospettiva economica eccessivamente ottimistica", ha affermato. Tuttavia, il bilancio italiano "è ancora motivo di ...

Così la ComMissione ha fatto rimangiare il sovranismo all'Italia : La trattativa infinita tra il governo italiano e la Commissione europea, che oggi ha raggiunto un punto di svolta, non sembra ancora definitivamente chiusa. Il consiglio dei Commissari ha detto di aver accettato la nuova versione della manovra di bilancio, stravolta rispetto alla stesura iniziale, c

“ISiComp” - il nuovo materiale ceramico italiano supera tutti i test nel Plasma Wind Tunnel Scirocco e conferma la sua riutilizzabilità per più Missioni di rientro dallo Spazio : 1/5 ...

Manovra italiana - Moscovici : 'Ora rispetta le regole. Missione compiuta' : Il bilancio pubblico dell'Italia per il 2019 'è ora molto più realista, prossimo alle regole e con modifiche sostanziali. È quello che volevo come commissario: Missione compiuta'. Lo afferma il ...

Forza Italia - Tajani : "Si sono fatti dettare la manovra dalla ComMissione europea" : "L'accordo non è sufficiente per risolvere i problemi della nostra economia, ma l'obiettivo di una manovra dovrebbe essere diverso. Farsi dettare la manovra da Bruxelles, per un governo sovranista, ...

Fonti Ue : ComMissione non avvia procedura contro Italia : Bruxelles, 19 dic., askanews, - La Commissione europea ha deciso che non avvierà oggi la procedura per deficit eccessivo contro l'Italia, secondo un'indiscrezione da Fonti Ue. Nel frattempo, la ...

La ComMissione Ue non apre la procedura contro l'Italia : Stop alla procedura di infrazione. Il disco verde all'accordo con Roma sulla manovra economica arriva oggi da Bruxelles: il collegio dei commissari, riunito in mattinata a Palazzo Berlaymont, ha deciso di non dar seguito alla procedura di infrazione per deficit eccessivo legato al debito.Ieri mattina il caso italiano è finito all'ordine del giorno dell'ultima riunione della Commissione prima della pausa natalizia, quando però un ...

Denny Mendez oggi - ecco che fine ha fatto la Miss Italia 1996 : Ricordate Denny Mendez? Era il 1996 e la sua elezione a Miss Italia sorprese e divise il paese. Per la prima volta una ragazza di colore conquistava l’ambita corona. Dopo la vittoria a Salsomaggiore si classificò quarta a Miss Universo l’anno successivo e per lei si spalancarono le porte del mondo della moda. Poi il successo negli States e la carriera da attrice. A 39 anni, in quel di Hollywood, Denny Mendez è sempre più lanciata come attrice e ...

'Caso Italia' sul tavolo dei comMissari Ue domani : per un rinvio della procedura - le 'colombe' dovranno convincere i 'falchi' : Fino a ieri la Commissione europea non doveva nemmeno trattare il caso della manovra economica italiana nella riunione di domani, l'ultima prima della pausa natalizia. E invece oggi, colpo di scena: l'argomento sarà trattato eccome. A Bruxelles resta ancora molto accreditata l'ipotesi di un rinvio della scelta finale sulla procedura di infrazione: non prima del nuovo anno. Ma il collegio dei commissari di domani si annuncia come una ...