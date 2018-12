Milano : oltre 5mln per interventi Parco delle Cave (2) : (AdnKronos) - Un nuovo sistema viabilistico nascerà dalla realizzazione del cosiddetto boulevard e dalla ristrutturazione e di via Garegnanino, traversa di via Bisceglie, con illuminazione, marciapiedi, castellane per gli attraversamenti pedonali, triplice filare alberato, arredi e un parcheggio con

Milano : oltre sei milioni di turisti. Business battuto da arte ed eventi : Sembra il grafico delle entrate di zio Paperone. La linea rossa che schizza in alto con un balzo di oltre il 25 per cento rispetto all'anno scorso. Gli stessi amministratori in preda a un attimo di ...

Smog : a Milano sette giorni di pm10 oltre i limiti : Con la giornata di ieri sono sette i giorni di Smog oltre i limiti a Milano e in altre province della Lombardia, tra cui Lodi, Monza, Cremona e Pavia. Secondo le rilevazioni dell’Arpa nella stazione fissa di Milano Verziere, ieri in città si respirava nell’aria un pm10 a 67 microgrammi al metrocubo, quando il limite consentito è 50. La media di pm10 per la città di Milano, sempre ieri, era 61,6 microgrammi al metro cubo. ...

Smog Milano : 7 giorni con PM10 oltre i limiti : A Milano (così come in altre province della Lombardia, tra cui Lodi, Monza, Cremona e Pavia) si sono registrati 7 giorni di Smog oltre i limiti: secondo le rilevazioni di Arpa Lombardia, nella stazione fissa di Milano Verziere ieri in città si respirava nell’aria PM10 a 67 microgrammi al metrocubo (il limite consentito è 50). La media di PM10 per la città di Milano ieri era 61,6 microgrammi al metro cubo. L’inquinante è in discesa ...

Huawei scuote le Borse : Milano perde il 3 - 5 per cento - New York oltre il 3 : Il caso Huawei - a causa dei timori per gli effetti sulla fragile tregua commerciale Usa-Cina - ha sconvolto la giornata delle piazze finanziarie mondiali e, accompagnato da un'ulteriore correzione ...

A Milano “Caravaggio oltre la tela” e “Nel segno di Caravaggio” al Museo della Permanente : L'amore tra la città meneghina e il Merisi è nel pieno della passione. L'11 dicembre lo storico dell'arte Stefano Zuffi terrà una lezione sul Caravaggio al Museo della Permanente di Milano per introdurre il volume "Nel segno di Caravaggio", sabato 6 ottobre, apre la mostra "Caravaggio oltre la tela" che offrirà al visitatore un'esperienza emozionale, ma allo stesso tempo scientifica, tenendo conto di alcuni aspetti poco noti ...

Fiera Milano : da Fondazione investimenti per oltre 125 mln euro al 2021 (2) : (AdnKronos) - Fino ad oggi Fondazione Fiera Milano ha investito e programmato oltre 87 milioni di euro per la competitività e la sostenibilità delle strutture fieristico/congressuali di Fiera Milano. Circa 8 milioni sono destinati alle tecnologie digitali, quasi 30 milioni all’ecosostenibilità e al

Fiera Milano : da Fondazione investimenti per oltre 125 mln euro al 2021 : Milano, 28 nov. (AdnKronos) - Il Consiglio generale di Fondazione Fiera Milano, riunitosi sotto la guida del presidente Giovanni Gorno Tempini, ha approvato il piano industriale 2019-2021, che chiude il mandato triennale degli attuali amministratori. Il nuovo assetto di governance di Fondazione Fier

Crollo delle temperature al Nord : a Milano bolletta oltre 30 euro : La rilevazione settimanale, 16-22 novembre 2018, di E&S Group per Energitalia , grafici di Silvano Di Meo,

Violenza su donne : Comune Milano - oltre 900 aiutate nel primo semestre (2) : (AdnKronos) - "Il Comune di Milano - ha commentato l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino - è in prima fila nella lotta alla Violenza di genere. Le attività messe in campo puntano da un lato alla sensibilizzazione e dall’altro all’avviamento e al supporto di progetti concreti come

Violenza su donne : Comune Milano - oltre 900 aiutate nel primo semestre : Milano, 24 nov. (AdnKronos) - Sono 940 le donne che, solo nel primo semestre del 2018, si sono rivolte ai centri antiViolenza convenzionati con il Comune di Milano. Di queste, la maggior parte (506) ha un’età compresa tra i 30 e i 49 anni, mentre 208 sono giovani ragazze under 30 a cui si aggiungono

Oltre 80 start up e innovative incontrano investitori a Milano : Dal sistema di ispezione a raggi X che realizza in tempo reale il controllo di qualità sugli alimenti identificando corpi estranei, contaminanti o difetti nella produzione, alla tecnologia di ...

Imprese : oltre 80 start up e innovative incontrano investitori a Milano : Milano, 22 nov. (AdnKronos) - Dal sistema di ispezione a raggi X che realizza in tempo reale il controllo di qualità sugli alimenti identificando corpi estranei, contaminanti o difetti nella produzione, alla tecnologia di riduzione dell'inquinamento atmosferico senza filtro, a base d'acqua, a basso

Il lancio di OnePlus 6T è stato un successo : 6 milioni di utenti in streaming - oltre 500 in coda a Milano : La portata dell'interesse generato da OnePlus 6T è stata messa nero su bianco da OnePlus, che ha stilato un resoconto delle anteprime sparse per il mondo L'articolo Il lancio di OnePlus 6T è stato un successo: 6 milioni di utenti in streaming, oltre 500 in coda a Milano proviene da TuttoAndroid.