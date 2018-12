Milan | tifosi furiosi dopo il ko con la Fiorentina | Salvini durissimo sui social | “ma

Milan-Inter - si va verso un derby anche negli azionisti-tifosi vip : Milanisti 1899 vs Interspac: il prossimo derby si potrebbe giocare anche tra associazioni-società di tifosi che diventano azionisti di minoranza dei club. L'articolo Milan-Inter, si va verso un derby anche negli azionisti-tifosi vip è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - una cordata di tifosi Vip per affiancarsi a Elliott : Come l'Inter , anche il Milan starebbe vedendo nascere una cordata di tifosi Vip pronti ad affiancarsi al fondo Elliott , oggi azionista di maggioranza del club rossonero. Secondo quanto racconta Il ...

Milan - Gattuso 'L ambiente di Atene I tifosi non giocano' : Atene - Domani sera allo stadio Karaiskakis del Pireo, uno tra i più bollenti d'Europa, il Milan si gioca in casa dell'Olympiacos la qualificazione ai sedicesimi di finale dell'Europa League: una ...

Milan - allarme per i tifosi ad Atene : "Non fatevi riconoscere e non prendete i mezzi" : Una trasferta ad alta tensione, sul campo e fuori. Il Milan domani si gioca ad Atene contro l'Olympiacos la qualificazione nel girone di Europa League . Ma il club rossonero è in allerta anche per l'...

Lazio - furia tifosi contro Milinkovic : possibile la cessione già a gennaio - nuovo assalto del Milan : Non è un momento facile per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio beffa contro la Sampdoria, la rete di Immobile su rigore al 96′ sembrava spalancare le porte nel finale, poi all’ultimo respiro il pareggio di Saponara. I tifosi sono delusi dalle prestazioni della squadra ma soprattutto della stagione di Milinkovic-Savic, nel mirino è finito l’atteggiamento del calciatore, non vengono messe in dubbio ...

Mario Balotelli - il violento sfogo sui social contro i tifosi Milanisti : Non è un segreto che il Milan stia cercando un uomo-gol per il mercato di gennaio. E se in cima alla lista dei desideri rossoneri c'è Zlatan Ibrahimovic , c'è anche chi ha accostato il nome di Mario ...