calcioweb.eu

: ?? Stangatina #Milan dalla @UEFA: multa, rosa limitata a 21 giocatori e obbligo di break even al 30 giugno 2021 ma n… - capuanogio : ?? Stangatina #Milan dalla @UEFA: multa, rosa limitata a 21 giocatori e obbligo di break even al 30 giugno 2021 ma n… - CalcioWeb : #Milan, nessun confronto tra #Gattuso e la società: decisive le prossime due gare - infoitsalute : MN - Milan nessun confronto acceso tra Gattuso e dirigenza. Ancora fiducia al tecnico -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, costata alil quarto posto in classifica, non c’è stato alcuntra lae Rino. Al termine del match il tecnico si è prestato ai microfoni dei giornalisti e alla conferenza per poi lasciare lo stadio, cosa che Leonardo e Maldini avevano già fatto. Ciò ovviamente non significa che è tutto tranquillo e che il credito disia infinito: infatti, a decidere le sorti dell’attuale allenatore rossonero saranno i prossimi impegni della squadra, soprattutto quelli che si disputeranno entro la fine del 2018. Ilil 26 dicembre andrà a Frosinone per poi ospitare l’Empoli il 29: in queste due partite non saranno accettati meno di 6 punti, altrimenti la panchina potrebbe saltare realmente. A discolpa del tecnico, però, c’è da dire che i numerosi infortuni lo hanno privato di diversi ...