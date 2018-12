Milan | l' agente di Montolivo | ' Decisione di Gattuso oltre la logica'

Milan - Calabria a centrocampo preferito a Montolivo - l’agente tuona : “oltrepassato ogni limite” : Giovanni Branchini, agente di Riccardo Montolivo, non le ha mandate a dire al tecnico del Milan Gennaro Gattuso “La decisione dell’allenatore di non prenderlo in considerazione va rispettata anche se ha oltrepassato i limiti della logica. Non voglio parlare di scorrettezza o mobbing, ma è difficile pensare che Montolivo sia diventato il ventisettesimo calciatore per qualità e affidabilità del Milan“. Giovanni Branchini, ...

Milan attento - la Roma incontra l'agente di Kouamé : la situazione : A riportarlo sono i colleghi di Sky Sport . Un interesse concreto quello del club giallorosso, magari più per giugno. Per Kouamé , però, la concorrenza è abbastanza forte sia in Serie A che all'...

Ibrahimovic al Milan - l’agente di Cutrone : “Nessun problema” : Ai microfoni di Tuttosport, l’agente di Patrick Cutrone, Donato Ognoni, ha parlato del suo assistito e ha commentato l’impatto che avrebbe il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. “Patrick continua a fare gol. Contro il Parma ha messo a segno la sua settima rete stagionale, la venticinquesima da quando ha esordito con la maglia rossonera. L’arrivo di Ibrahimovic? Non sarebbe assolutamente un problema. Al contrario, i ...

Inter - parla l’agente di Brozovic : “Milano è casa sua” : Sono lontani i tempi in cui veniva contestato dal pubblico di San Siro, infastidito dal suo atteggiamento indolente. Adesso, Marcelo Brozovic è il perno del centrocampo dell’Inter, uno dei pochi giocatori a cui Spalletti non può rinunciare. Il tecnico di Certaldo, affidandogli le chiavi della regia e cucendogli addosso il nuovo ruolo, ha ridato slancio alla carriera del croato, che ha conquistato il posto in Nazionale con cui ha ...

Inter - l'agente di Brozovic : 'C'è una clausola da 60 milioni ma Milano è casa sua' : TORINO - 'Se qualcuno dei migliori club al mondo è Interessato a pagare la sua clausola da 60 milioni di euro, dovrà fare anche la giusta offerta al giocatore'. Miroslav Bicanic , uno degli agenti di ...

Higuain scontento al Milan? Sentite le parole del fratello-agente : Gonzalo Higuain è finito nella bufera dopo Milan e Juventus, il calciatore è stato accusato d’avere un piano per lasciare i rossoneri Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di Gonzalo Higuain, sopratutto a seguito dell’espulsione nella gara importantissima tra Milan e Juventus, condizionata dall’errore dal dischetto prima e dal suo rosso poi. Una gara di certo sfortunata per il Pipita, che ha sollevato poi ...

Il fratello-agente di Higuain cancella il mal di pancia di Gonzalo : "Infelice al Milan? Una bugia" : E' solo una voce, ma circola e allarma . Il volume si è fra l'altro alzato, risuona ancor di più dopo l'espulsione di domenica scorsa, si alimenta di suggestioni e illazioni, spaventa. E allora è ...

Milano - giovedì di follia : fidanzati aggrediscono agente Atm a calci : L'agente dell'Atm era intervenuto nella mattinata di ieri in seguito alla chiamata di alcuni passeggeri che segnalavano la presenza di due fidanzati che stavano prendendo a calci le porte dei bagni.calci e un pugno in faccia, quello ricevuto dall'agente dell'Atm intervenuto per calmare i ragazzi che nella mattinata di ieri hanno seminato il panico in piazza Sigmund Freud a Milano. I due agenti intervenuti hanno condotto i ragazzi all'esterno ...

Milan - Suso incontra il Barcellona mentre l’agente fa visita a Leonardo : segnali di addio? : Nella giornata di ieri lo spagnolo ha fatto visita ai suoi connazionali, arrivati a Milano per giocare contro l’Inter. Contemporaneamente, l’agente di Suso ha incontro il Milan in sede Giornata particolare ieri a Casa Milan, dove si sono presentati nel pomeriggio a bordo di una jeep bianca Alessandro Lucci e Suso senior. Spada/LaPresse L’agente e il papà del giocatore spagnolo hanno varcato la soglia della sede rossonera ...

Milan - incontro con l'agente di Suso : il problema clausola - aumento e non solo : Anche per questo oggi - come annunciato da Sky Sport - c'è stato un incontro a Casa Milan tra Alessandro Lucci, agente di Suso, e la dirigenza rossonera . Un faccia a faccia utile per portare avanti ...

Milan - il rientro di Conti non è poi così vicino : l’agente Giuffredi fa il punto della situazione : Andrea Conti non è ancora pronto, l’agente Mario Giuffredi fa il punto della situazione sulle condizioni del terzino del Milan L’agente di Andrea Conti, Mario Giuffredi, ha parlato delle condizioni fisiche del proprio assistito dopo il lungo infortunio che ha dovuto affrontare. Ai microfoni di MilanNews, l’agente ha svelato che Conti si sta sì allenando in gruppo, ma il rientro in campo in una gara ufficiale è ancora ...

Fiorentina - l’agente di Biraghi : “Tratta il rinnovo ma Inter e Milan lo stimano” : Cristiano Biraghi ha deciso in pieno minuti di recupero Polonia-Italia, partita vinta grazie al suo gol e molto importante da molti punti di vista. Se da una parte infatti la Nazionale allenata da Roberto Mancini si è salvata nel proprio girone di Nations League condannando allo stesso tempo la Polonia alla Lega B, dall’altra ha […] L'articolo Fiorentina, l’agente di Biraghi: “Tratta il rinnovo ma Inter e Milan lo ...