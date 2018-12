Milan in crisi? Il consiglio di Ancelotti a Gattuso

Serie A : Napoli a -5 dalla Juve che ospita la Roma. Milan in crisi - Lazio quarta : Albiol esulta dopo il gol in Napoli-Spal , Ansa, ROMA La Serie A scende in campo per il primo dei tre turni 'natalizi' prima della sosta e dell'arrivo del 2019. Tutte le partite verrano disputate ...

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Viola settimi|Napoli -Spal 1-0 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Milan è crisi nera! La Fiorentina passa a San Siro : Higuin passeggia e Gattuso traballa : Fiorentina vittoriosa a San Siro con gol di Chiesa, il Milan continua a vivere un periodo non certo felice, Gattuso è a serio rischio La Fiorentina ha espugnato San Siro grazie ad una rete di Federico Chiesa, andando ad acuire i problemi del Milan ed accorciando in maniera interessante sulla zona Champions League. Dopo la gara odierna infatti, la Viola si trova a sole 3 lunghezze dal 4° posto perso dai rossoneri in favore della Lazio. San ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano scaccia la crisi e i fantasmi. Blitz in Grecia - Panathinaikos sconfitto! : L’Olimpia Milano sbanca Atene per la seconda volta in stagione. Questa volta l’Armani Exchange espugna OAKA, casa del Panathinaikos, vincendo per 86-83 nella quattordicesima giornata dell’Eurolega. Un successo che scaccia la crisi dopo le cinque sconfitte consecutive e che soprattutto rilancia le ambizioni playoff della formazione di Simone Pianigiani. Milano ha avuto anche quindici punti di vantaggio, prima di subire la ...

Milan - i dieci giorni della verità per capire se questa è crisi. E Gattuso... : dieci giorni per capire cosa c'è dentro la crisi di fine autunno del Milan. E, casomai, decidere se è il caso di restare così come si sta, oppure scegliersi un'altra strada . Il doppio 0-0, Torino e ...

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA / Diretta gol live score - ottavi : la lunga crisi del giovane Milan : RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: Diretta gol live score delle tre partite che martedì 18 dicembre inaugurano il programma degli ottavi di finale.

Il Milan ad Atene per capire com'è cambiato il calcio nella Grecia del post crisi : Come nell’antichità. Chi ci vive lo chiama ancora “Peiraiéus”. Ma la prima citazione vera risale già al 390 a.C.. L’opera filosofica di Platone, “La Repubblica”, comincia dal dialogo di Socrate: “Ieri scesi al Pireo con Glaucone, figlio di Aristone…”. Sembra una città di mare del tutto a sé stante,

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano in crisi - arriva la terza sconfitta di fila contro Gran Canaria : terza sconfitta consecutiva e primo vero campanello d’allarme per l’Olimpia Milano nell’Eurolega 2018-2019 di Basket. La formazione guidata da Simone Pianigiani è caduta in casa contro gli spagnoli del Gran Canaria per 86-94. Dopo una buona partenza, Mike James e compagni hanno subito il rientro degli ospiti che sono riusciti ad allungare con un secondo quarto da 18-28 e hanno conservato il margine nella ripresa. Troppi i punti ...

Diretta Sassuolo Milan Primavera / Risultato finale 3-0 : debacle del Diavolo - è crisi per Lupi e i suoi - IlSussidiario.net : Diretta Sassuolo Milan Primavera: info streaming video e tv del match, anticipo della 10giornata del campionato giovanile.