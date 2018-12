Milan | Gattuso si gioca il futuro | prossime due gare decisive

Milan - Gattuso a rischio esonero : Gazidis ha il sostituto a portata di mano : Milan, Gattuso a rischio esonero ed il neo amministratore delegato Gazidis ha in mente un nome per rinnovare le ambizioni rossonere Milan, Gennaro Gattuso è a rischio esonero dopo la sconfitta odierna contro la Fiorentina di fronte al pubblico di San Siro. Intendiamoci, il tecnico rossonero non verrà sollevato all’istante, ma si giocherà il proprio futuro nelle prossime due giornate ravvicinate, il 26 e 29 di dicembre. Si tratta di ...

Gattuso show sul Milan : “Montolivo non mi piace! Higuain-Morata? Ecco cosa dico” : Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha detto la sua in merito alla sconfitta rossonera contro la Fiorentina e non solo “E’ un momento complicato, oggi eravamo in emergenza, la sconfitta brucia. Abbiamo perso un po’ di brillantezza e oggi abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna. Abbiamo subìto un tiro in porta e un gol. E’ un momento no, bisogna restare lucidi e non andare alla ricerca di colpevoli“. Lo ...

Milan in crisi? Il consiglio di Ancelotti a Gattuso : Carlo Ancelotti ha voluto dare un consiglio a Gennaro Gattuso nel momento più buio della sua esperienza in casa Milan “Il consiglio che do a Gattuso è di fare di testa sua, perché lui ha il polso della situazione più di tutti gli altri“. Così Carlo Ancelotti, in collegamento ai microfoni di Sky dopo la vittoria del suo Napoli con la Spal, rivolgendosi al tecnico del Milan appena sconfitto dalla Fiorentina. ...

Milan è crisi nera! La Fiorentina passa a San Siro : Higuin passeggia e Gattuso traballa : Fiorentina vittoriosa a San Siro con gol di Chiesa, il Milan continua a vivere un periodo non certo felice, Gattuso è a serio rischio La Fiorentina ha espugnato San Siro grazie ad una rete di Federico Chiesa, andando ad acuire i problemi del Milan ed accorciando in maniera interessante sulla zona Champions League. Dopo la gara odierna infatti, la Viola si trova a sole 3 lunghezze dal 4° posto perso dai rossoneri in favore della Lazio. San ...

Milan - l'agente di Montolivo : 'Decisione di Gattuso oltre la logica' : 'La decisione dell'allenatore di non prenderlo in considerazione va rispettata anche se ha oltrepassato i limiti della logica. Non voglio parlare di scorrettezza o mobbing, ma è difficile pensare che ...

Calciomercato Milan - Leonardo vuole un big : ecco il nome per Gattuso : Calciomercato Milan – Dopo i gravi infortuni di Biglia e Bonaventura, ora il Milan è costretto a correre ai ripari in vista della prossima sessione di mercato. leggi anche —> Juventus, Higuain può tornare in bianconero L’infortunio di Bonaventura, che dovrà stare lontano dai campi per i prossimi 4-5 mesi, ha costretto la dirigenza rossonera […] L'articolo Calciomercato Milan, Leonardo vuole un big: ecco il nome per ...

Milan-Fiorentina - probabili formazioni : Gattuso rilancia Suso : MILAN FIORENTINA probabili formazioni – Rino Gattuso è nei guai, perde in un colpo solo la cerniera di centrocampo, sia Kessie che Bakayoko sono squalificati. L’idea è quella di cambiare modulo e di ricorrere a soluzioni tattiche fantasiose, una su tutte Suso in regia. Ma è possibile anche un semplice adattamento del 4-3-3 con Calabria […] L'articolo Milan-Fiorentina, probabili formazioni: Gattuso rilancia Suso proviene da ...