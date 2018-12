Milan-Fiorentina | le formazioni ufficiali

Milan-Fiorentina - dalle 15.00 La Diretta Gattuso in piena emergenza : Milan e Fiorentina si affrontano questo pomeriggio a San Siro in una partita valida per la 17a giornata di Serie A. I rossoneri, 27 punti in classifica, sono reduci da due 0-0 consecutivi, nei quali ...

Milan-Fiorentina, 17ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A : il Napoli si aggrappa alla Roma - trappola Fiorentina per il Milan : Juventus-Roma è una delle ultime possibilità di riaprire minimamente un campionato moribondo. Ci spera soprattutto il Napoli, unico vero antagonista dei cannibali bianconeri ma ancora distante 8 lunghezze dalla vetta. Un’impresa ardua per i giallorossi, a maggior ragione considerando il difficile momento psico-fisico attraversato e solo parzialmente attenuato dallo stentato successo sul Genoa nell’ultima uscita. Di Francesco ...

Milan-Fiorentina - probabili formazioni : Gattuso rilancia Suso : MILAN FIORENTINA probabili formazioni – Rino Gattuso è nei guai, perde in un colpo solo la cerniera di centrocampo, sia Kessie che Bakayoko sono squalificati. L’idea è quella di cambiare modulo e di ricorrere a soluzioni tattiche fantasiose, una su tutte Suso in regia. Ma è possibile anche un semplice adattamento del 4-3-3 con Calabria […] L'articolo Milan-Fiorentina, probabili formazioni: Gattuso rilancia Suso proviene da ...

Milan-Fiorentina : Pagelle - Highlights e tabellino del match : MILAN FIORENTINA Pagelle – Rino Gattuso è nei guai, perde in un colpo solo la cerniera di centrocampo, sia Kessie che Bakayoko sono squalificati. Pioli dal canto suo invece recupera i tre squalificati che hanno saltato il derby con l’Empoli. La logica suggerirebbe l’impiego di Mauri e Bertolacci, ma l’allenatore rossonero ha alcune variabili da […] L'articolo Milan-Fiorentina: Pagelle, Highlights e tabellino del ...

Milan - si infortuna pure Bertolacci. Gattuso senza centrocampisti con la Fiorentina : chi è costretto a provare : No, Gennaro Gattuso non è su Scherzi a parte . Il Milan contro la Fiorentina perde anche uno dei 2 centrocampisti rimasti, Andrea Bertolacci . L'ex Genoa, poco utilizzato quest'anno, ha accusato un'...