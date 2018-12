Milan-Fiorentina 0-1 | gol di Chiesa | rossoneri in crisi  Chievo -Inter Diretta 0-0

Milan-Fiorentina 0-1 - Chiesa gela San Siro : Vittoria dei viola per 1-0 con gol firmato da Federico Chiesa. Fiorentini di nuovo in corsa per l'Europa

Serie A : Milan-Fiorentina 0-1 : HIGUAIN 5 " Ce l'ha col mondo, forse anche con sé stesso. Sbuffa come un mantice, schiuma rabbia come uno a cui hanno bucato le quattro gomme, impreca per i palloni che non arrivano e per quelli che ...

Serie A : il Napoli stende la Spal con Albiol - la Fiorentina beffa il Milan con Chiesa : Successo prezioso per il Napoli, che soffre ma supera la Spal con una rete di Albiol. Basta una rete anche alla Fiorentina per beffare il Milan a San Siro: a regalare i tre punti a Pioli è Chiesa, ...

Milan - sprofondo senza fine : a San Siro la Fiorentina passa 1-0. Il Napoli sale a -5 dalla Juventus : Prima la disfatta di Atene con l'Olympiacos, poi lo zero, di gioco, idee, col, fantasia, divertimento, di Bologna, infine la sconfitta interna di oggi a San Siro con la Fiorentina. senza contare lo 0-...

Serie A - Milan ko amaro con la Fiorentina. Il Napoli vince 1-0 : Dopo l'anticipo dell'ora di pranzo vinto per 3-1 dalla Lazio di Inzaghi sul Cagliari di Maran, la 17esima giornata di Serie A è proseguita con altre sei sfide alle ore 15 con Milan e Napoli impegnate ...

Serie A : al Napoli basta Albiol contro la Spal - la Fiorentina beffa il Milan con Chiesa : Vittoria preziosa per il Napoli, che soffre ma supera la Spal con una rete di Albiol. Napoli-Spal 1-0 - In vista delle prossime sfide ravvicinate, mercoledì 26 a San Siro con l'Inter e poi sabato 29 ...

Calcio - Serie A 2019 : i risultati del pomeriggio (22 dicembre). La Fiorentina inguaia il Milan - vittoria sofferta per il Napoli : Giornata particolarmente intensa per gli appassionati di Calcio. La 17a giornata della Serie A 2018-2019 si svolge infatti interamente nella oggi, sabato 22 dicembre, con ben dieci partite in programma. In attesa dei due incontri delle 18.00 e dell’atteso posticipo tra Juventus e Roma di questa sera alle 20.30, si sono già concluse sette sfide. Il Napoli fatica ma supera la Spal, mentre il Milan cade in casa con la Fiorentina aggravando la ...

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Viola settimi|Napoli -Spal 1-0 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Milan-Fiorentina - le pagelle : Higuain e Castillejo inesistenti - Chiesa è decisivo : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6 Un primo tempo da spettatore. Non può nulla sul gol di Chiesa. ABATE 6.5 Torna nel suo vecchio ruolo e tiene sotto controllo Mirallas. ZAPATA 6 Quando c'è da spazzare un ...

Serie A Milan-Fiorentina 0-1 - il tabellino : MILANO - La Fiorentina torna a vincere in trasferta e lo fa contro il Milan , a San Siro, con un lampo di Chiesa al 72'. Milan-Fiorentina 0-1: NUMERI E STATISTICHE MILAN, 4-3-3, : G.Donnarumma; Abate, ...

Milan-Fiorentina 0-1 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : MILAN FIORENTINA 0-1, Pagelle – Capitombolo interno clamoroso del Milan che, a San Siro, cade per 1-0 contro la Fiorentina. I rossoneri, in emergenza a centrocampo per le assenze di Kessie e Bakayoko, schierano l’inedito trio Mauri, Calabria, Calhanoglu e, alla fine, la scelta non premia Gattuso. Nonostante un buon primo tempo dei padroni di […] L'articolo Milan-Fiorentina 0-1: Pagelle, Highlights e tabellino del match ...

Milan-Fiorentina 0-1 - Chiesa segna - il Diavolo scende al 5° posto : Il Milan gioca, nonostante l'emergenza in tutti i reparti del campo, ma alla fine a vincere è la Fiorentina che passa a San Siro con una perla di Chiesa nel secondo tempo. Primo tempo di marca ...

Milan-Fiorentina 0-1 : Chiesa segna contro il Diavolo in crisi E i viola sono settimi : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Milan-Fiorentina 0-1 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/17 Spada/LaPresse ...