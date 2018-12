Migranti | la Spagna apre i porti a Open Arms | accoglierà i 300 profughi

Migranti - Open Arms andrà in Spagna - Madrid concede porto : andrà in Spagna la nave della Ong Open Arms che questa mattina ha salvato al largo della Libia oltre 300 Migranti, tra cui una donna e un neonato che avevano bisogno di cure mediche e che sono state ...

Migranti : la nave Open Arms diretta in Spagna : La nave Open Arms con a bordo 311 Migranti, tra cui la donna e il neonato che sono già stati soccorsi da Malta, è diretta in Spagna. Lo confermano fonti italiani secondo cui la nave avrebbe avuto il via libera dalle autorità spagnole. Secondo quanto ha detto la portavoce della ong Laura Lanuza a Afp il porto indicato sarebbe quello di Algeciras, vicino Gibilterra. "L'arrivo ...

Migranti : 11 morti su una barca al largo della Spagna : ANSAmed, - ROMA, 20 DIC - Almeno undici Migranti sono morti e 33 sono sopravvissuti nel Mare di Alboran, al largo delle coste spagnole. Lo riferisce El Pais. Il 'Salvamento Marítimo', l'organizzazione ...

Migranti - naufragio tra Spagna e Marocco : 12 morti e altrettanti dispersi. 33 sopravvissuti : Un’imbarcazione con a bordo diversi Migranti è naufragata nel mare di Alboran, la parte più occidentale del Mediterraneo, tra Spagna e Marocco. Come riferisce il quotidiano El Pais al momento ci sono dodici morti e altrettanti dispersi. Sopravvissute invece 33 persone. A trarre in salvo i passeggeri della barca, partita dal Marocco lo scorso 18 dicembre, è stata l’organizzazione statale di soccorso ‘Salvamento ...

Migranti - perché la rotta Marocco-Spagna è ora quella più percorsa per arrivare in Europa : «Il nostro Governo è stato il primo dell'Africa ad adottare una politica migratoria - precisa il ministro - . Già alla fine del 2009 abbiamo compreso che il fenomeno migratorio è interessato da ...

Migranti - più arrivi in Spagna che in ItaliaNel 2018 confermato il trend del 2017 : Secondo il Rapporto Ismu sulle migrazioni 2018, Madrid detiene il primato europeo con 49mila arrivi via mare e 6mila via terra. "Drasticamente diminuiti" i flussi verso il nostro Paese

Migranti - sbarchi in calo : nel 2018 Spagna e Grecia superano l'Italia - : Secondo l'ultimo rapporto Ismu, dall'1 gennaio all'11 novembre 2018 nel Paese iberico sono arrivate 55mila persone, di cui 49mila via mare e 6mila via terra. Sono 29mila quelle arrivate in terra ...

Malta - Migranti sul peschereccio trasferiti in Spagna/ La Valletta 'vince' lo scontro con Madrid - IlSussidiario.net : Malta accoglie 11 migranti salvati da peschereccio Nuestra Madre Loreto ma li rispedisce in Spagna: l'annuncio del Ministro Farrugia

I Migranti sbarcano a Malta. Ma la Spagna è costretta a prenderseli : Gli 11 migranti a bordo del peschereccio spagnolo Nuestra Madre de Loreto sono sbarcati a Malta, ma saranno immediatamente trasferiti in Spagna. Dopo 10 giorni di blocco in mare, le autorità maltesi hanno dato l'ok allo sbarco sull'isola, mettendo fine all'impasse. Ma il quotidiano Times of Malta ha fatto sapere che le persone sbarcate sull'isola, nove adulti e due minorenni, saranno portate in territorio spagnolo dopo una trattativa fra Madrid ...