Mezzo milione di luci a Leggiuno il Natale più luminoso

Melegatti : sfornati Mezzo milione di pezzi. Grande successo per lo storico Pandoro : Negli ultimi anni si è spesso parlato, purtroppo, di numerose aziende anche storiche che sono state costrette a chiudere i propri stabilimenti per i motivi più diversi. Una sorte molto simile, purtroppo, negli ultimi anni stava toccando ad una delle aziende dolciarie più antiche e famose del nostro paese, che per tanti anni ha accompagnato il Natale di milioni di italiani. Stiamo parlando di Melegatti, la storica azienda dolciaria veronese ...

AdR - de Carolis : "Attesi oltre 1 milione e Mezzo di passeggeri durante il periodo natalizio" : la compagnia aerea mediorientale Emirates ha inaugurato oggi la nuova lounge all'Aeroporto di Fiumicino , un esempio di eleganza e confort, situata direttamente sui gate d'imbarco dei voli ...

Yemen - allarme Oxfam : Mezzo milione di sfollati al gelo senza riparo né cibo : In Yemen oltre mezzo milione di persone, in fuga dai combattimenti e senza cibo, si trova in questo momento a dover sopravvivere senza riparo, al gelo dell’inverno: è l’allarme lanciato da Oxfam, che segnala che tutto questo avviene in un contesto in cui si contano 3 milioni di sfollati e 1 persona su 2, vale a dire 14 milioni di Yemeniti, è sull’orlo della carestia. Di questi, 1,8 milioni sono bambini (400 mila sotto i 5 anni) e 1,1 ...

Abusi edilizi sul Vesuvio - Mezzo milione per le ruspe : Procura della Repubblica e Parco Vesuvio insieme per contrastare l'Abusivismo edilizio. L'accordo di programma, sulla scia di intese precedenti, riguarda per il momento la Procura di Torre Annunziata ...

UNICEF - Coldiretti : in Italia Mezzo milione di bambini affamati : Sono quasi mezzo milione i bambini di età inferiore ai 15 anni che in Italia hanno avuto bisogno di aiuto per bere il latte o mangiare durante l’anno. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al nuovo rapporto dell’UNICEF “Diamogli peso: l’impegno dell’UNICEF per combattere la malnutrizione“. Anche in Italia bambini e bambine che vivono nei nuclei familiari piu’ poveri – sottolinea la Coldiretti – ...

Richiesta e requisiti reddito di cittadinanza sul sito Imps : Mezzo milione di italiani non notano l’errore : Come si fa Richiesta e quali sono i requisiti per il reddito di cittadinanza? L'intervento cardine del nuovo Governo, voluto in particolar modo dal Movimento 5 Stelle è stato oggetto di una bufala "telecomandata" e che ha fatto riferimento al sito Imps.it. I nostri lettori hanno letto bene e non si tratta affatto di un'errore di digitazione in riferimento al noto ente pubblico Inps: circa mezzo milione di italiani è caduto nella trappola d un ...

Migranti - lo studio Ixè sulle percezioni errate degli italiani. “Mezzo milione di arrivi in 2 anni” : in realtà sono 140mila : Gli italiani pensano che negli ultimi due anni siano sbarcati in Italia quasi mezzo di milione di Migranti. La realtà racconta che sono molti di meno, 140.516 persone. La stragrande maggioranza (oltre il 70%) pensa inoltre che vengano principalmente dall’Africa, mentre gli stranieri residenti in Italia sono per la maggior parte europei. sono solo due esempi delle percezioni errate che gli italiani hanno sul tema della migrazioni. Visione ...

Un milione e Mezzo italiani ha licenza ma armi sono molte di più : Roma, 12 dic., askanews, - sono poco meno di 1,4 milioni le licenze per il porto d'armi in Italia. Dai dati, fonte Ministero dell'Interno, emerge un calo nel numero dei porto d'arma corta per difesa ...

Suore al casinò : rubano Mezzo milione alla scuola e vanno a giocare a Las Vegas : La loro passione non era proprio quella per la quale avevano preso i voti, ma una decisamente pericolosa. Tanto che hanno perfino sottratto mezzo milione di dollari dai fondi per la scuola, nel corso ...

USA - suore rubano Mezzo milione di dollari di donazioni e lo giocano al casinò - : Due suore hanno rubato 500.000 dollari di donazioni dalla scuola cattolica dove lavoravano e se li sono giocati in un casinò, perdendoli tutti. Lo riporta oggi il Daily Breeze. Alla fine di novembre, ...

Studentessa mette la verginità all’asta. «Voglio un milione e Mezzo per un futuro migliore» : Una ragazza inglese di 18 anni, ha messo all’asta la sua verginità online. La decisione – ha spiegato – l’ha presa perché vuole costruirsi “un futuro migliore”. La diciottenne di Londra , si chiama Jade, e ha raccontato alla rivista Femail che ha grandi ambizioni per il suo futuro e in particolare “vuole aiutare sua madre”. La Studentessa – base d’asta 100mila sterline – non ha ...

Spread - il sondaggio di Facile.it : un milione e Mezzo di italiani non sa cosa sia. Soprattutto al Nord est : ... infatti, il 44,4 per cento degli italiani, pari a oltre 19 milioni di individui, dichiara di temere che l'andamento dello Spread si ripercuota negativamente sulla propria economia familiare.