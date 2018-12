Meteo polare e siberiano | l' atteso mix di gelo inizio 2019

Previsioni Meteo - dal 10 dicembre si attende il freddo polare : probabile neve in arrivo : Emergono tante notizie giornalmente sul meteo, soprattutto in questo primo assaggio d'inverno: a partire dalla prossima settimana infatti le Previsioni meteo potrebbero riservarci il primo vero banco di prova di freddo, perché da lunedì 10 dicembre, l'aria fredda dovrebbe giungere sulla nostra penisola direttamente dal circolo polare artico. Secondo quanto riferito dal noto sito Il meteo.it, infatti, già per il weekend del ponte dell'Immacolata, ...

Meteo ‘da brividi’ : lunedì 10 dicembre arriva una “sberla gelida”. Freddo polare e prima neve : Giorni gelidi in arrivo e, dopo la perturbazione che colpirà l’Italia nel ponte dell’Immacolata, la situazione metereologica cambierà ancora. Nel dettaglio, gli esperti del Meteo hanno previsto che sabato 8 dicembre una perturbazione attraverserà l’Italia da nord-ovest, portando i massimi effetti nelle zone interne dell’Italia centro-meridionale, sulla Campania, la Calabria e le regioni adriatiche. Sull’Appennino centrale si ...

Onda polare sull’Italia. Meteo - temperature in picchiata e addirittura neve : Ancora quattro giorni di tepore, poi l’inverno inizierà davvero. Come spiegano gli esperti de ilMeteo.it, infatti, l’alta pressione nordafricana che si è impossessata dell’Italia, dando inizio all’estate di san Martino con temperature sopra la media di 3-5°C, è destinata a lasciare il posto al freddo tipico della stagione. Se fino a giovedì 15 novembre l’alta pressione donerà ancora bel tempo e temperature alte, ...

Lanciato il 3° satellite Meteorologico europeo in orbita polare : MetOp-C previsioni più precise “fino a 10 giorni in anticipo” : Il terzo satellite MetOp, MetOp-C, è stato Lanciato a bordo di un razzo Soyuz dalla base di lancio europea nella Guyana francese per continuare la fornitura di dati dall’orbita polare per le previsioni del tempo. Con a bordo il satellite di 4.083 kg MetOp-C, il razzo Soyuz si è alzato il 7 novembre alle 01:47 (00:47 GMT). Circa un’ora dopo, lo stadio superiore della Soyuz ha messo MetOp-C nell’orbita ed è stato stabilito il ...