Merry Christmas Fantasy | tutte le iniziative per il 22 - 23 dicembre

Raffaella Carrà pubblica Merry Christmas Everyone - il nuovo singolo da Ogni Volta che è Natale (testo e audio) : Merry Christmas Everyone fa parte della raccolta di canzoni del Natale di Raffaella Carrà " Ogni Volta che è Natale ", con una tracklist ricca di cover - da Jingle Bell Rock di Bing Crosby a Happy Xmas (War is over) di John Lennon - e un inedito, Chi l'ha detto, scritto da Daniele Magro e pubblica to il 23 novembre. Merry Christmas Everyone è un brano del 1985 scritto da Bob Heattles e inciso da Shakin' Stevens, di cui Raffaella Carrà propone ...

Have yourself a Merry Little Christmas - John Legend con Esperanza Spalding per il Natale : testo - video e traduzione : Un occhio di bue illumina un palco con inserti di pulviscolo e fumo passivo, poi una timida scala d'archi intona le prime note di Have yourself a Merry Little Christmas di John Legend ed Esperanza Spalding. Due voci calde e armoniose colorano di pace e allegria il Natale che ormai si approssima sempre di più, con un brano a metà tra il Frank Sinatra più ispirato e il Michael Bublé più intenso. Have yourself a Merry Little Christmas fu scritta ...