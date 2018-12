Mercedes | nel 2019 tante novità in arrivo La Stella mette in campo la strategia delle

F1 - Mercedes - Wolff rilancia Bottas : 'Nel 2019 si riparte da zero - avrà le sue chance per il titolo' : 'È uno sport molto brutale in cui solo i migliori sopravvivono, e loro ne sono ben consapevoli. Viene fatta la selezione dei migliori venti piloti al mondo e ogni anno loro devono dimostrare di ...

F1 - Fernando Alonso pensa ad un clamoroso ritorno nel 2020. Ferrari e Mercedes alla finestra : Fernando Alonso starebbe pensando a un clamoroso ritorno in Formula Uno nel 2020. Questa è la grande rivelazione di Marca, il quotidiano spagnolo si è soffermato sul futuro dell’asturiano che ha lasciato la massima categoria automobilistica ma che potrebbe ritornare nel Circus tra un paio di stagioni. Una fonte vicina al pilota, infatti, ha dichiarato che il due volte Campione del Mondo F1 (2005 e 2006 con la Renault) starebbe meditando ...

Nonostante alti e bassi Mercedes prima premium nel 2018 : Bene la rinnovata Classe A - che ha visto aumentare le immatricolazioni del 40% in tutto il mondo nel mese di novembre - mentre il comparto dei suv ha fatto registrare un aumento nei primi 11 mesi di ...

Mercedes MBUX e Android Auto - tanta intelligenza artificiale nel nuovo sistema di infotainment : L’evoluzione digitale e tecnologia nelle Auto prosegue inevitabilmente a grandi passi, con inevitabili effetti anche per il mondo Android Auto. E il nuovissimo sistema di infotainment Mercedes MBUX rappresenta proprio un altro grande segnale del progresso che si sta compiendo sotto ogni aspetto. Un passo avanti che si nota fin dal primo momento in cui si entra a contatto con MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Sono tante le novità. Ad ...

Ferrari e Mercedes si contendono Mick Schumacher? La sfida per il figlio d’arte che preferisce Maranello : Ferrari e Mercedes si stanno contendendo Mick Schumacher. Le due grandi scuderie, infatti, starebbero duellando per assicurarsi le prestazioni del figlio d’arte che quest’anno ha vinto il Campionato Europeo di Formula 3 e che il prossimo anno correrà in F2. Si tratterebbe di una contesa non pianificata fino a qualche settimana fa ma il rendimento eccezionale del giovane tedesco ha messo sull’attenti i due team più ...

F1 Mercedes - Bottas in gara nel Rally della Lapponia : OCCASIONE UNICA ' Questa è un'opportunità unica per familiarizzare con il mondo del Rally e vorrei ringraziare tutti quelli che l'hanno resa possibile - ha spiegato Bottas - è la mia prima volta in ...

F1 - Vettel lancia la sfida alla Mercedes : “nel 2018 ancora lontani - ma sono motivato a vincere con la Ferrari” : Il pilota della Ferrari ha parlato nel corso della cerimonia di premiazione della FIA a San Pietroburgo, rilanciando la sfida alla Mercedes Cala il sipario sulla stagione 2018 di Formula 1, i piloti hanno partecipato oggi alla cerimonia di premiazione della FIA tenutasi a San Pietroburgo, ultimo atto di una lunga annata. Nel corso della serata Sebastian Vettel ha risposto alle domande dei giornalisti, confermando di voler vincere il ...

F1 Mercedes - Bottas : «Nel 2019 mi rifarò» : Questo sport è divertente, non sai mai cosa succederà in futuro, ma penso che la mentalità giusta per me per affrontare il prossimo anno è guidare come se non avessi nulla da perdere' , ha concluso. ...

F1 – Hamilton mostruoso ad Abu Dhabi : prima fila Mercedes nell’ultima qualifica dell’anno : Lewis Hamilton conquista l’ultima pole position della stagione 2018 di F1: prima fila tutta Mercedes al Gp di Abu Dhabi Le ultime qualifiche dell’anno si sono appena disputate sul circuito di Yas Marina: sotto i riflettori dello scenario notturno di Abu Dhabi i piloti si sono sfidati a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza per l’ultima gara della stagione 2018 di F1. Tanto spettacolo in pista, con un ...

F1 - Mercedes : Ocon pilota di riserva nel 2019 : YAS MARINA - Esteban Ocon sarà il pilota di riserva della Mercedes nella stagione 2019. Lo ha annunciato oggi Toto Wolff, il team principal della Mercedes. 'Lavorerà un po' di tempo al simulatore per ...

F1 - ufficiale : Ocon sarà terzo pilota Mercedes nel 2019 : Ora è ufficiale: Esteban Ocon sarà il terzo pilota del team Mercedes nel 2019 . A comunicare l'accordo con il francese è stato il boss del team di Brackley, Toto Wolff, durante la conferenza stampa ...

F1 - Wolff disegna il futuro di Ocon : “sarà terzo pilota Mercedes nel 2019 - lavorerà molto al simulatore” : Il team principal della Mercedes ha parlato del futuro del pilota francese, sottolineando come farà da riserva nella prossima stagione Tutte le porte si sono chiuse per Esteban Ocon, l’ultima è stata quella della Williams che ha scelto Kubica per affiancare Russell nel 2019. Per il francese dunque non resta che rimanere all’ovile Mercedes, imparando i segreti della monoposto e puntare al posto di Bottas per il 2020. Photo4 / ...

F1 Esports Pro Series - Altro successo della Mercedes : è doppietta anche nel mondo virtuale : ...😮😮 pic.twitter.com/geSijwmOSj " Formula 1 , @F1, 18 novembre 2018 F1 Esports Pro Series - Altro successo della Mercedes: è doppietta anche nel mondo virtuale 5 , 100%, 1 vote

F1 - Helmut Marko : “Ad Ocon hanno promesso un sedile in Mercedes nel 2020” : Caso chiuso? Non del tutto. Le polemiche dopo l’incidente che ha avuto per protagonisti l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il francese Esteban Ocon (Force India) non accennano a smorzarsi. Il crash nel corso del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale di Formula Uno 2018, che ha vanificato la possibile seconda vittoria dell’olandese nel campionato, coinvolge anche i dirigenti delle due squadre. Ad gettare benzina sul ...