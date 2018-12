Melegatti | sfornati 500mila pandori | “Vanno a ruba | il resto del miracolo lo fa la gente”

essere-informati

: ????A RUBA I PANDORI MELEGATTI,PER I DIPENDENTI UN GRAN REGALO DI NATALE! Ottime notizie di mercato giungono dalla… - zaiapresidente : ????A RUBA I PANDORI MELEGATTI,PER I DIPENDENTI UN GRAN REGALO DI NATALE! Ottime notizie di mercato giungono dalla… - Leonardolux10 : RT @noitre32: EVVAI ! #Melegatti riparte, pandori a ruba negozi Azienda salvata dopo fallimento. 'Sfornati 500 mila pezzi' ?????????? https://t.… - stefano_lopo : RT @SardoneSilvia: Rischiava di scomparire definitivamente e invece fortunatamente grazie all'affetto della gente e alla lungimiranza degli… -

(Di sabato 22 dicembre 2018): “Vanno a, ildello fa la gente” Cinquecentomilaa tempo di record per non mancare sulle tavole di Natale degli italiani:, la storica azienda dolciaria veronese, dopo lo spettro del fallimento e il salvataggio in extremis, riparte per la sua “seconda vita”. Che va ben oltre ogni aspettativa. Clienti sono arrivati da tutto il Veneto nello spaccio aziendale a San Giovanni Lupatoto. I primi dolci della rinascita industriale sono stati prodotti da terzisti, in altri stabilimenti, ma la nuova proprietà ha raggiunto l’obiettivo di essere presente in alcune cateneL'articolo: “Vanno a, ildello fa la gente” proviene da Essere-Informati.it.