Melegatti | la favola di Natale degli operai che hanno salvato il pandoro

(Di sabato 22 dicembre 2018) Doveva essere un instant book, è diventata unadie insieme una storia di resistenza con ilcome protagonista. A Silvino Gonzato, giornalista e scrittore, editorialista de L’Arena di Verona, era stato chiesto di scrivere un libro di quelli veloci che raccontano una vicenda rapidamente conclusa come sembrava quella delladi Verona, storica impresa dolciaria, creatrice delandata in crisi fra l’estate e l’autunno del 2017. Non era così e lo racconta il libro Lievito madre. Storia della fabbrica salvata dagliedito da Neri Pozza.Il riferimento al lievito madre non è generico. È proprio quel lievito madre che dà vita alda 124 anni, da quando Domenicoannunciò con un’inserzione sul giornale del 21 marzo 1894 la sua nascita.«Il pasticcereavverte la benevola e numerosissima sua clientela di aver ...