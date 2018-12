Meghan Markle «molto incinta» e gli altri gossip della settimana

Meghan Markle sola e frustrata : il Palazzo rifiuta ogni sua idea : L’ambiziosa Meghan Markle si ritrova frustrata e isolata a Palazzo. Lei che pensava di poter comandare a bacchetta chiunque a Corte e di avere il potere di imporre la sua volontà, dopo aver preso al cappio Harry col fastoso royal wedding dello scorso 19 maggio. E invece le cose non stanno così. Secondo quanto riporta la stampa americana, Meghan è “incredibilmente frustrata” per aver ricevuto tanti “no” alle sue idee ...

Meghan Markle e Kate Middleton riciclano i look per il pranzo di Natale : ma uno dei due è a 4 zeri : pranzo d'ordinanza a Buckingham Palace per Kate Middleton e Meghan Markle. Che, secondo gli ultimi gossip, se fosse stato per loro di certo avrebbero trovato di meglio da fare ma si sa, gli...

Meghan Markle ricicla gli abiti per il pranzo di Natale : Meghan Makle e la stessa lady Middleton hanno partecipato il 20 dicembre al consueto pranzo di Natale a Buckingham Palace. Intorno al tavolo, oltre alla Regina, c'erano i rispettivi consorti delle ...

La grafia perfetta di Meghan Markle ti lascerà a bocca aperta : L'ha sfoggiata per le decorazioni di Natale The post La grafia perfetta di Meghan Markle ti lascerà a bocca aperta appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle rifiuta l'aiuto della Regina per gestire i parenti : Meghan Markle ha rifiutato l'aiuto della Regina Elisabetta II nella questione relativa al rapporto con il padre? A quanto pare sì. Il silenzio di Kensington Palace ai continui attacchi di Thomas ...

Meghan Markle ha un portafortuna segreto : è la Mano di Fatima contro il malocchio : L'ultimo anello di Meghan Markle raffigura la Mano di Fatima (o Hamsa), un portafortuna ritenuto da alcuni anche un potente amuleto contro il malocchio: la moglie del principe Harry lo ha indossato nella sua ultima visita alla Royal Variety Charity, una casa di cura di Twickenham, nel Middlesex, dove abitano anziani attori, musicisti e chiunque abbia lavorato nel mondo dello spettacolo. L'anello di Meghan Markle con l'Hamsa Mano di Fatima o ...

Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale : abiti riciclati e alta tensione : Kate Middleton e Meghan Markle hanno partecipato al pranzo di Natale con la Regina Elisabetta a Buckingham Palace. Naturalmente con loro c’erano i rispettivi consorti, William e Harry, e i royal baby George e Charlotte, accompagnati dalla loro tata. Mentre con grande probabilità il principino Louis, 8 mesi, è rimasto a casa. All’evento partecipano tutti i più importanti membri della Famiglia Reale, grande assente però Camilla Parker ...

Attivo - ma per poco - il profilo Instagram di Meghan Markle : accaduto qualcosa di strano nella notte tra il 18 e 19 dicembre. Il profilo Instagram di Meghan Markle è tornato Attivo, misteriosamente, nonostante fosse da mesi oscurato. E all'istante i fan e gli ...

Meghan Markle ha un nuovo portafortuna :

Meghan Markle sotto attacco e senza pedigree - Tom Parker Bowles la difende : Con l'arrivo di Meghan Markle nella famiglia reale, qualcosa sembra aver iniziato a scricchiolare tra le mura di Kensington Palace. A sette mesi esatti dalle nozze reali tra il secondogenito di Lady Diana, il principe Harry, e la bella americana, molte cose sono cambiate. Se all'inizio Meghan Markle sembrava essere stata accolta con gentilezza, gli ultimi rumors di palazzo sembrerebbero descrivere una situazione completamente diversa, fatta di ...

«Meghan Markle sta lottando all'interno della famiglia reale» : ecco cosa è accaduto dopo le nozze : Una delle esperte della famiglia reale, Penny Junor - autrice di diversi libri sulle teste coronate d'Inghilterra - avrebbe aperto gli occhi al mondo sulla difficoltà riscontrata dalla 37enne nell'...

Kendall Jenner sarebbe rimasta molto delusa per non aver potuto incontrare Meghan Markle : Se non ne hai mai abbastanza del mondo dei reali, aspetta di vedere cos'abbiamo in serbo nel nuovo The Royal World ! I protagonisti dello show saranno dei giovani dal sangue blu e veri aristocratici ...

Kendall Jenner sarebbe rimasta molto delusa per non aver potuto incontrare Meghan Markle : Nonostante fossero allo stesso evento The post Kendall Jenner sarebbe rimasta molto delusa per non aver potuto incontrare Meghan Markle appeared first on News Mtv Italia.

Tom Parker Bowles difende Meghan Markle : «È meravigliosa» : Sarà pure ribelle e un po' pretenziosa, come qualcuno l'ha definita, ma nonostante qualche tensione in famiglia Meghan Markle è riuscita a far breccia in più di un cuore a Londra. L'ultimo a ...