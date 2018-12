Maxi-incidente sull’A24 tra Tagliacozzo e il bivio Torano-Pescara | sei feriti | traffico

Incidente Agrate : Maxi tamponamento e caos/ Autostrada A4 chiusa - 15 km di coda : disagi in tre provincie : Incidente Agrate : maxi tamponamento e caos . Autostrada A4 chiusa , 15 km di coda : disagi in tre provincie e numerosi rallentamenti

Maxi incidente sulla Teem - un uomo in fin di vita. Morto un cagnolino FOTO : E' gravissimo il bilancio del Maxi incidente sulla Teem di ieri sera, martedì 4 dicembre. C'è un ferito in gravissime condizioni. , FOTO Bennati, Maxi incidente sulla Teem Cinque le auto coinvolte e ...

Tutti giù per terra al Gran Piemonte : Maxi caduta per i ciclisti - ma a sorprendere è un incidente tra due moto : Quante cadute al Gran Piemonte: una maxi caduta manda al tappeto diversi ciclisti, a terra anche due moto della tv E’ attualmente in corso il Gran Piemonte: i ciclisti sono in sella alle loro bici verso il traguardo dell’appassionante classica d’autunno, caratterizzata da pioggia e maltempo. Non sono mancati i colpi di scena: a 35km dal traguardo, infatti tre corridori della Movistar, alcuni della UAE Team Emirates, ma ...