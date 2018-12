Martina Franca | il comune salva le iniziative natalizie

CIA Agricoltori Italiani Due Mari interessa il Parlamento per le aggressioni di lupi a Martina Franca : Martina Franca. Un branco di lupi ha sbranato un puledro murgese. È avvenuto qualche giorno fa a Martina Franca in

I mercatini di Natale a Martina Franca : il Villaggio di Babbo Natale - Date 2018 e programma : ... a tal proposito, segnaliamo in particolare dell'evento ' La Città dei Balocchi ' , 14-15-16 dicembre, , ma durante tutto il periodo delle feste saranno presenti spettacoli di videomapping, ...

Martina Franca - se il negozio dell'usato è una boutique : Nonna Rosa non rappresenta, quindi, il gusto retrò ma la femminilità e il coraggio di una giovane donna, che in tempi difficili per l'economia e l'iniziativa privata, ha saputo inventare la maniera ...

Martina Franca : il consigliere comunale e l'ex vicesindaco - ecco perché Parla Giuseppe Chiarelli : L'intenzione è inoltre quella di contribuire ad avvicinare e formare alla politica gli intenzionati, per evitare scelte pericolose verso incompetenza e impreparazione rispetto all'attività ...

Orrore nel calcio dilettantistico - morto un giovane calciatore del Martina Franca : il fratellino lo trova nel garage : Fabiano Colucci è stato trovato senza vita dal fratellino nel garage, un fulmine a ciel sereno per il Martina Franca che ha chiesto il rinvio della propria gara alla Lega Un lutto tremendo, una notizia pazzesca che getta nello sconforto l’intero mondo del calcio dilettantistico. Fabiano Colucci, giovane calciatore di appena 19 anni, è stato trovato morto dal fratellino nel garage della sua abitazione. Un fulmine a ciel sereno non ...

Il Mercato Concorso dei cavalli delle Murge e asini di Martina Franca : e sono 63! - : ... la gara di Conduzione , il Trofeo delle Murge nelle due sezioni sella e attacchi e gli spettacoli equestri . E' bello che convivano la tradizione e il nuovo, anche nel mondo Murgese: sempre ...

Pass laureati - presentazione oggi a Martina Franca. Master internazionali dell'università di Bari - bando per borse di studio fino a 19mila ... : Una moderna politica per il diritto allo studio e per una scuola di qualità, dovrebbe ripartire proprio da queste ultime tendenze che vanno governate con opportuni provvedimenti improcrastinabili da ...

A Martina Franca i buyer internazionali fanno i massari : Ospitare qualcuno per noi significa offrire la possibilità di staccare la spina, prendersi davvero un attimo di pausa rispetto al mondo che corre in fretta. Qui in masseria si può provare cosa ...