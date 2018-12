Marotta | Per gennaio non prevedo grossi colpi

Calciomercato Inter - Marotta prepara il primo botto per gennaio [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Inter – Stagione fino al momento altalenante in casa Inter, il club nerazzurro ha dovuto fare i conti con una pesante eliminazione in Champions League, adesso l’obiettivo primario è l’Europa League, ovviamente con l’intenzione di confermarsi al terzo posto in campionato. E’ stato ufficializzato l’accordo con Beppe Marotta, l’ex dirigente della Juventus è già al lavoro per provare a ...

Juve - altri 2 milioni da pagare per un acquisto di Marotta : Secondo Rai Sport , la Juventus dovrebbe presto pagare altri 2 milioni al Boca Juniors come da bonus dell'operazione Rodrigo Bentancur . Condotta anni fa da Beppe Marotta, l'operazione per l'uruguaiano si porta ...

Inter - Marotta avvisa Wanda Nara : “Per il rinnovo di Icardi serve riservatezza” : Inter Marotta – Giuseppe Marotta, nuovo direttore sportivo dell’Inter al fianco di Piero Ausilio, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della cena di Natale dei neroazzurri. leggi anche —> Spalletti e l’importanza del settore giovanile L’argomento principale, ovviamente, è quello del rinnovo di Mauro Icardi. Il bomber e capitano dell’Inter sta per rinnovare con i neroazzurri, […] L'articolo ...

Inter - Kroos o Milinkovic : perché Marotta cerca un gigante : ... è un vincente pazzesco, tra Bayern e Real ha al suo attivo 4 campionati, 4 Champions più un numero incredibile di altri trofei tra i quali spicca la Coppa del Mondo con la Germania,, ma ha anche ...

Marotta-Nedved - l'abbraccio della "pace". Ammesso ci fosse motivo per litigare : Torino, premio Golden Boy. Lunedì, oggi, all'ora dell'aperitivo. Succede che i due si abbraccino, sorridano , che uno dia come una carezza sulla nuca dell'altro, e arrivi un terzo, non incomodo, che ...

Inter - Marotta : 'Spalletti? Per me la dialettica è positiva' : 'Spalletti? La sua dialettica l'ho Interpretata in modo positivo. L'orgoglio da parte di un allenatore ci deve essere. Bisogna farlo lavorare con tranquillità'. Il neo ad dell'Inter Beppe Marotta ...

Inter - debutto al Meazza per Marotta : in 55 mila per la sfida contro l'Udinese : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'La giornata del neo a.d. è stata piuttosto lunga, tra un salto in sede in centro e tanto, tanto lavoro, prima di raggiungere il centro sportivo che ...

Inter - prima volta per Marotta ad Appiano Gentile : cena con la squadra e con tutta la dirigenza : Dopo essere stato nominato Amministratore Delegato con gestione dell'area sportiva nerazzurra, Giuseppe Marotta ha cominciato ufficialmente la sua nuova avventura all'Inter. Per l'ex Ad della Juventus,...

Inter - Zanetti : 'Marotta è un dirigente di grande esperienza e competenza - si integrerà bene' : "Parla di una nuova fase della mia vita " ha dichiarato a Sky Sport " mentre l'ultimo libro che avevo scritto era riferito alla mia carriera calcistica. Questo parla di quello che sto facendo adesso, ...

Inter - Zanetti dà il benvenuto a Marotta : “per lui parla la sua carriera - è una persona competente” : Il vicepresidente dell’Inter ha commentato nel pomeriggio di oggi l’arrivo di Marotta nella dirigenza nerazzurra “Per lui parla la sua carriera”. Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, si esprime così su Beppe Marotta, nominato oggi amministratore delegato dell’area sport del club nerazzurro. “E’ una persona competente che si integrerà con un gruppo di persone che vuole fare il bene ...

Inter - Marotta nuovo ad. "Qui per riportare in alto il club" : Ufficializzato il nuovo ruolo del manager sportivo. "Sono molto orgoglioso dell'incarico. C'è un progetto ambizioso"

Inter - Marotta nuovo a.d. : "Che orgoglio! Inizia un percorso vincente" : Ora Marotta porti personalità" 4 NODI - Marotta sbarca nel mondo Inter nei giorni più difficili con un fascicolo pieno di questioni da affrontare. Sono 4 i nodi attorno a cui sarà chiamato da subito ...

Inter - Marotta è il nuovo ad : 'Iniziamo un percorso vincente' : ... per me è motivo di grande orgoglio' #FCIM pic.twitter.com/6zexEy62aC - Inter , @Inter, 13 dicembre 2018 L'Inter 'annuncia oggi la nomina di Giuseppe Marotta ad amministratore delegato sport', si ...