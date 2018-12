Marocco | omicidio studentesse scandinave | gli arrestati salgono a tredici

Blastingnews

: Omicidio turiste in Marocco: sospettati avevano giurato fedeltà a Isis - SkyTG24 : Omicidio turiste in Marocco: sospettati avevano giurato fedeltà a Isis - EvelyneDaille10 : RT @eziomauro: Marocco, la procura di Rabat ha arrestato quattro persone per l'omicidio di due turiste scandinave - misterbarcollo : RT @nopattomigranti: #Marocco, 4 arrestati 'fedeli all'ISIS' per l'omicidio delle 2 turiste scandinave, violentate e sgozzate. Marocco che… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Altre nove persone arrestate in, sembra ci sia un collegamento con i quattro sospettati iniziali nel caso didelle due ragazze, trucidate sui monti dell'Atlante. Il numero dei soggetti in manette, sospettati di avere un ruolo nel barbaro duplicedelle due giovani, una danese ed una norvegese, è dunque salito a. Le autorità marocchine considerano il caso come "atto terroristico". Il corpo delle donne è stato ritrovato lunedì, una delle due è stata letteralmente sgozzata dai killer e per gli investigatori si tratterebbe della prova del loro arruolamento nell'Isis. Il dipartimento centrale di investigazione e giustizia marocchino riferisce che i nuovi fermati trasportavano armi e altri "materiali sospetti" utilizzati nella costruzione di esplosivi al momento dell'arresto.I resti delle vittime riportati in patria I resti della studentessa ...