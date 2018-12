Marocco | le turiste uccise da tre terroristi | ' Macellate come capre'

Marocco : turiste uccise - altri 9 arresti : 21.22 Sono state arrestate altre nove persone in diverse città del Marocco, collegate all'uccisione delle due turiste scandinave ai piedi delle montagne dell'Alto Atlante. Lo rende noto l'Ufficio federale delle indagini, precisando che sono stati sequestrati materiale elettronico, armi ed elemnti per fabbricare bombe. Sull'uccisione delle due ragazze era stato diffuso un video in Rete. Le autorità seguono la pista del terrorismo islamico.

Turiste uccise in Marocco - i 4 sospettati avevano giurato fedeltà all'Isis - Sky TG24 - : Le autorità confermano l'autenticità del video in cui le persone arrestate per il duplice omicidio delle ragazze scandinave si dichiaravano "soldati" di al-Baghdadi e dello Stato islamico. "Attacco ...

Marocco - sono dell'Isis i quattro arrestati per l'omicidio delle due turiste scandinave : Le due studentesse sono state violentate e poi sgozzate nella piana di Imlil. In un secondo video si vedono i quattro sospettati dell'omicidio mentre giurano fedeltà allo Stato islamico

Marocco - ci sarebbe il terrorismo islamico dietro le morte delle due turiste scandinave : Inizialmente si pensava ad un’aggressione a sfondo sessuale compiuta da un gruppo di ragazzi, finita nel peggiore modi. Ma col passare delle ore l’ombra del terrorismo di matrice islamica si allunga sulla morte di Maren Ueland e Louisa Vesterager Jespersen, le due ragazze scandinave trovate prive di vita lunedì mattina nella loro tenda, vicino a Chamharouche, nei pressi del villaggio di Imlil, nella regione dell’Alto Atlante in Marocco. Infatti, ...

