Marijuana al posto dell’incenso | prete e fedeli finiscono in ospedale

(Di sabato 22 dicembre 2018) Il parrocco e idi una piccola chiesa di Chieti sono finiti inper un’intossicazione. Come sempre prima della messa il parroco ha acceso l’incenso e isono entrati per la funzione. Poco dopo, però, le persone presenti hanno iniziato a sentirsi male e in molti hanno decido di lasciare la messa. Secondo la ricostruzione l’incidente l’avrebbero causato alcuni giovani che, per scherzo, avrebbero sostituito l’incenso con laprima della messa.Stando ad alcune testimonianze, durante il rituale dello spargimento dell’incenso, nel locale della chiesa si è sollevata una nuvola di fumo più consistente del solito. Appena dopo qualche minuto la perpetua ha notato che il parroco era in stato confusionale, così alcunihanno deciso di interrompere la funzione religiosa e di accompagnare ile alcuni altri presenti al nosocomio ...