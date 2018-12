Mar Mediterraneo | nave spagnola salva più di 300 migranti africani

Gin Mare - la rivoluzione del distillato che sa di Mediterraneo : Il food pairing di Gin MareIl Mediterraneo nel bicchiereGin Mare e chef stellatiUn gin premium innovativo50 Best RestaurantsLa scienza nel bicchiereGastromixology NightMediterranean InspirationsMediterranean InspirationsIl food pairing non è una novità di questo 2018, ma solo negli ultimi tempi abbinare le portate di un pasto a cocktail, anziché a vini, è diventato comune anche in Italia. Il segreto per un buon food pairing è lo studio attento ...

“Bluemed” e l’Italia per lo sviluppo sostenibile del Mediterraneo - del Mare - per le persone : Si è tenuto il 20 dicembre presso l’aula Marconi del Consiglio nazionale delle ricerche (piazzale Aldo Moro 7, Roma) ‘l’Italia della ricerca per la crescita blu nel Mediterraneo’. Una giornata per la divulgazione della ricerca sul mare, in collaborazione tra Cnr, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur), e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci). Durante il convegno è stato presentato il ...

Cronaca METEO : Mar Mediterraneo in raffreddamento : Saltuariamente monitoriamo i valori termici del Mar Mediterraneo: la fase METEO fredda di questi giorni ha ulteriormente abbassato la temperatura dell'acqua, sottraendo ancora energia termica. Per ...

Un nuovo rapporto FAO fa ben sperare per la pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero : Nonostante le principali specie ittiche commerciali del Mediterraneo e del Mar Nero siano ancora sovra-sfruttate, negli ultimi anni si è ridotta la pressione facendo ben sperare – per la prima volta – che si possano recuperare gli stock ittici, sostiene un nuovo rapporto congiunto FAO-GFCM (la Commissione Generale per la pesca nel Mediterraneo), pubblicato oggi. La percentuale di stock ittici sovra-sfruttati è diminuita del 10%, ...

In aumento il livello del Mare : ecco le coste a rischio del Mediterraneo : I mutamenti del clima faranno innalzare i livelli del mare. A rischio una superficie costiera di circa 5,5 milioni di campi di calcio. ecco quali

Aumenta il livello del Mare : a rischio inondazione 163 coste del Mediterraneo : L'aumento del livello dei mari, dovuto al cambiamento climatico, sta mettendo a rischio inondazione 163 aree costiere del Mediterraneo, tra cui alcuni siti Unesco per un'estensione pari a circa 5,5 ...

Cambiamenti climatici e innalzamento del livello del Mare : 163 aree del Mediterraneo a rischio inondazioni : Oggi l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ospita la Conferenza Finale del Progetto SAVEMEDCOASTS “Sea level rise scenarios along the Mediterranean coasts – Scenari di aumento del livello marino lungo le coste del Mediterraneo”, finanziato dalla Direzione Generale per la Protezione Civile e gli Aiuti Umanitari dell’Unione europea (DG-ECHO) per il 2017-2018. Il progetto nasce dall’esigenza di preparare le popolazioni che ...

Mediterraneo : adottata ad Algeri dichiarazione per lo sviluppo di un'economia Marittima sostenibile : Algeri, 04 dic 17:53 - , Agenzia Nova, - E' stato adottato oggi ad Algeri un documento congiunto al livello del gruppo dei paesi 5+5 per lo sviluppo di un'economia marittima sostenibile... , Ala,

Mediterraneo - Conte : da arco di crisi possa trasforMarsi in arco di opportunità - : I Med Dialogues sono un'importantissima occasione di confronto e ascolto delle varie voci che vengono da questa parte del mondo. Sono felice di poter sottolineare l'importanza crescente di questa ...

Salvini : diminuire sbarchi e far tornare Mediterraneo Mare senza sangue : Roma – “Dati alla mano. Meno partenze, meno sbarchi, meno vittime in mare. Cosi’ si stronca il business dell’immigrazione clandestina, il Mediterraneo deve tornare un mare senza sangue innocente”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: diminuire sbarchi e far tornare Mediterraneo mare senza sangue proviene da RomaDailyNews.

Droni sul Mare : in missione per la sicurezza del Mediterraneo - nuovi progetti e tecnologie al “Sea Drone Tech Summit 2018” : La sicurezza del Mediterraneo sarà sempre più affidata a Droni super–tecnologici. Sofisticati robot volanti e imbarcazioni senza equipaggio saranno infatti utilizzati per monitorare le principali rotte marittime, fornire dati sull’inquinamento delle acque e contribuire a fronteggiare i traffici illeciti e l’immigrazione clandestina. In un prossimo futuro, potranno anche intervenire per missioni di soccorso in caso di incidenti e naufragi. ...

Migranti - seconda missione della Mare Jonio : "Pronti a testimoniare quel che accade nel Mediterraneo" : La navigazione tra Italia, Libia e Malta. Gli organizzatori: "Qualora fosse necessario soccorreremo le imbarcazioni in difficoltà". Partecipa anche il comandante Riccardo Gatti della ong spagnola Proactiva Open Arms e un team della tedesca Sea-Watch