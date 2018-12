Manovra | tutti gli interventi | rinviate le assunzioni nella Pubblica Amministrazione

Tutti gli impegni economici della Manovra 2019 : Per coprire la riforma delle pensioni e il Reddito di Cittadinanza, tornano le clausole di salvaguardia. Che possono fa aumentare l'iva nel 2020

Manovra 2019 - dall'Iva ai tagli sulle pensioni d'oro : tutti i numeri del maxi-emendamento : Con il via libera dell'Ue alla Manovra economica si procede verso la fiducia del maxi-emendamento depositato in commissione Bilancio al Senato. Nelle righe dell'accordo con Bruxelles sono due le ...

La Manovra? Responsabili sì - ma solo di tutti i guai combinati : ... ma è "responsabile", nel senso di colpevole, per non averlo fatto prima e quindi di aver causato mesi di instabilità e danni inutili all'economia del paese. Si dice che alla fine hanno prevalso il ...

Milleproroghe in Manovra - da sponsor sport a reddito inclusione tutti gli slittamenti : Il mondo del calcio e dello sport può iniziare a tirare un sospiro di sollievo. Tra le 'Milleproroghe' che dovrebbero trovare posto nella manovra di bilancio al Senato è spuntato anche lo slittamento dal ...

Manovra : le regole devono essere rispettate da tutti - anche dalla Francia : Se le regole in Europa valgono per tutti i Paesi membri, allora non è solo l'Italia che deve effettuare delle correzioni alla Legge di Bilancio, ma anche la Francia. Secondo quanto riferito dal Vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, infatti, il Presidente della repubblica francese, Emmanuel Macron, ha annunciato delle misure a sostegno dell'Economia transalpina che, difficilmente, potranno consentire il ...

Manovra - Delrio (Pd) : “Tutti dati falsi - una cosa mai vista. Tra pochi mesi sarete abbandonati da noi e dal popolo italiano” : Duro intervento del capoguppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, nella dichiarazione di voto contraria alla legge di Bilancio, il cui testo passerà al Senato per la seconda lettura e per i probabili correttivi. Delrio esordisce, menzionando la tragedia avvenuta al concerto del trapper Sfera Ebbasta e ringraziando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la sua visita a Corinaldo. Poi critica severamente il governo M5s-Lega, rivolgendosi al ...

Manovra - Padoan : “Situazione paradossale - stiamo discutendo legge bocciata da tutti che dovrà essere rifatta” : “Siamo in una situazione paradossale, in Commissione stiamo discutendo una legge, bocciata da tutti, che dovrà essere rifatta”. A dirlo, a Montecitorio, l’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. L'articolo Manovra, Padoan: “Situazione paradossale, stiamo discutendo legge bocciata da tutti che dovrà essere rifatta” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra : tutti i dietrofront su deficit - pensioni - fisco e reddito di cittadinanza : Per ora più dichiarazioni che emendamenti ma adesso si tratta di andare a cercare i 7 miliardi necessari per l’accordo con l’Europa. Il nodo restano le spese per la riforma della Fornero, con quota 100, e per il reddito di cittadinanza, che da sole valgono 16 dei 22 miliardi di deficit aggiuntivo previsto finora dalla legge di bilancio. Ed è qui che il confronto politico appare inceppato...

Manovra e Commissione - prima della cena con Juncker tutti a consulto da Mattarella : ... il capo dello Stato ha ricevuto riservatamente al Colle lo stesso Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i ministri dell'Economia e degli Esteri Giovanni Tria e Enzo Moavero Milanesi. ...

Abbiamo fatto i calcoli della Manovra : ecco perché è insostenibile per tutti : Il 2019 viene infatti presentato dal Governo come un aumento limite con poi ridiscende gli anni successivi, in realtà è vero il contrario, come ci spiega l'ex viceministro dell'Economia Enrico ...

Savona e il vicolo cieco della maggioranza : non reggeremo a lungo - Manovra da riscrivere Che succede ora? Tutti i rischi : Il ministro per gli affari europei avverte: «Non ha più senso andare avanti e la manovra è da riscrivere»

Manovra bocciata - Ungheria : “Le regole vanno rispettate da tutti o l’Ue va in rovina” : Anche il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs ammonisce l'Italia sulla legge di Bilancio, dopo la bocciatura arrivata da Beuxelles: "Voi avete vincoli più stretti, perché siete nell'unione monetaria. Ma se qualcuno non rispetta le regole questa è la rovina della Ue, la cooperazione nella Ue deve basarsi sulle regole".Continua a leggere

Manovra - Tito Boeri (Inps) : “Quota 100? Con tutti gli scenari cresce la spesa”. Di Maio : “Eviterei allarmismi inutili” : Lo aveva già detto: i conti del governo sulle pensioni non tornano. Ora Tito Boeri, presidente dell’Inps da quattro anni, intervistato dal Corriere della Sera ribadisce un altro punto di scontro con l’esecutivo: la fiducia. “Se il presidente del Consiglio mi convocasse e mi dicesse che non c’è più fiducia in me, non aspetterei un minuto di più. Lascerei. Ma non posso farlo per un tweet. E trovo pericolosa per la nostra ...

Tutti gli emendamenti alla Manovra : dal congedo per paternità al taglio delle accise sulla birra : Sono 3.742 gli emendamenti alla legge di Bilancio depositati in commissione Bilancio alla Camera. Dai temi riguardanti la famiglia - con la proroga del congedo per paternità - ai trasporti, passando per il taglio delle accise sulla birra per i birrifici indipendenti, ecco quali sono le principali richieste di modifica alla manovra.Continua a leggere