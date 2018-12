Manovra, sì commissione maxiemendamento

: Dopo questo intervento in Senato del presidente della commissione bilancio del M5S ti aspetti che diano al parlamen… - davidefaraone : Dopo questo intervento in Senato del presidente della commissione bilancio del M5S ti aspetti che diano al parlamen… - Corriere : Un intervento accorato. Emma Bonino in Aula al Senato nel corso della discussione generale sulla manovra ha prima u… - repubblica : Manovra, bagarre in commissione al Senato. Il Pd irrompe in presidenza: 'Dateci il testo' -

Via libera dellaBilancio del Senato alalla. Il testo è stato votato solo dalla maggioranza, mentre tutta l'opposizione ha abbandonato i lavori dellaper protesta contro le correzioni dell'ultimo minuto operate sul testo depositato. Poco dopo il governo ha posto come annunciato la fiducia sul testo e la presidente del Senato Casellati ha convocato la conferenza dei capigruppo per stabilire i tempi della discussione e del voto.(Di sabato 22 dicembre 2018)