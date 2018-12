Manovra | Senato voterà fiducia a notte fonda

Manovra - maxi-taglio agli investimenti. Posta la fiducia - bagarre al Senato : Il maxi fondo per gli investimenti da 9 miliardi in tre anni previsto dalla Manovra diventa un mini fondo da 3,6 miliardi nel triennio. Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. Upb: senza aumenti dell’Iva deficit al 3% nel 2020 e 2021 ...

Manovra - irruzione dei senatori Pd : “Vergogna - dateci il testo”. Poi si infuriano contro presidente e senatrice M5s : Scene di caos in commissione Bilancio, dove i senatori del Pd si sono assiepati fuori dall’aula della presidenza in cui erano riuniti i colleghi di Lega e M5s: “Vergogna, dateci il testo”. Tra i presenti, Antonio Misiani, Simona Malpezzi, Valeria Fedeli e Valentina Valente, che a un certo punto hanno gridato: “Vogliamo il presidente”. Il presidente della commissione, Daniele Pesco, è uscito dopo qualche secondo: ...

Manovra : tensioni in Commissione Bilancio Senato - seduta sospesa : E' bagarre in Commissione Bilancio del Senato dopo la decisione del governo di stralciare la norma sugli Ncc dal maxiemendamento alla Manovra. Per le opposizioni la scelta del governo "è politica" e non legata a problemi di copertura della norma. La seduta è stata sospesa.

Manovra - maxiemendamento al Senato Grillini contro tecnici Mef : ALTA TENSIONE - E' ancora alta tensione tra Movimento 5 Stelle e tecnici del Ministero dell'Economia. Fonti M5S dell'esecutivo parlano all'Adnkronos di "errori" contenuti nel testo del ...

Manovra - maxiemendamento al Senato : le novità. Salvini : "Non cambia più" : Il governo pone la fiducia sul testo, bollinato dalla Ragioneria di Stato. Esame della Camere il 28 e 29 dicembre. Confermate la misure principali, ecco le ultime modifiche