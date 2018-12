Manca la copertura in Manovra. Salta la norma sugli Ncc : 'È una scelta politica, assumetevi la responsabilità delle vostre posizioni, rispettate i regolamenti parlamentari e non prendeteci in giro' parlando di problemi di copertura. Così il capogruppo Pd ...

Manovra - maxi-taglio agli investimenti. Salta norma sugli Ncc : Il maxi fondo per gli investimenti da 9 miliardi in tre anni previsto dalla Manovra diventa un mini fondo da 3,6 miliardi nel triennio. Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. Upb: senza aumenti dell’Iva deficit al 3% nel 2020 e 2021 ...

Ncc - salta liberalizzazione in Manovra Sale la tensione - petardi alla Camera : Manfestazione degli Ncc davanti alla Camera contro il maxi emendamento alla Manovra che dovrebbe dare nuove regole all'esercizio per i noleggiatori con conducente. Durante la protesta sono stati ...

Manovra - altra intesa : "Coperture trovate" | Salta l'esame in commissione | Ecotassa per auto di lusso e Suv : Dopo giorni di tensioni i due alleati di governo hanno trovato una quadra sui punti "caldi" della Manovra. Di Maio: "Soddisfatto, reddito di cittadinanza e quota 100 ci saranno nei modi e nei tempi già noti. C'è un'intesa anche su una ulteriore riduzione fiscale"

Manovra - salta Commissione al Senato : domani attesa in Aula : Sono state tutte sconvocate le sedute odierne della Commissione Bilancio del Senato che aveva il compito di iniziare a votare gli emendamenti alla Manovra. Il provvedimento è quindi atteso in Aula per ...

Manovra - Conte : “Italia non ha cappello in mano. Il 2 - 4 non era un totem. Forse il maxiemendamento salta la commissione” : Trattativa con l’Europa e, sul fronte interno, misure rese note alla spicciolata. Prosegue in due direzioni il percorso di avvicinamento della legge di Bilancio al voto in Aula, previsto per martedì. Nel frattempo la commissione Bilancio del Senato continua a rinviare l’inizio dei lavori in attesa che si chiuda la trattativa a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte e la Commissione Ue che ha come obiettivo quello di scongiurare ...

Manovra - incontro Conte-Tria su investimenti - salta riunione su emendamenti : Roma, 10 dic., askanews, - riunione a palazzo Chigi sugli investimenti con il premier Giuseppe Conte e i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro. All'incontro partecipano anche i viceministri Laura ...

DIETRO LE QUINTE/ Conte e M5s saltano dopo la Manovra : La manovra ha bisogno di un mediatore e questo è Conte. Che da ieri non è l'unico premier in campo. Perché ora c'è anche Salvini. Lo scenario.

Manovra : salta calo Iva per "Spa" : ANSA, - ROMA, 6 DIC - salta, per mancanza di coperture, la norma per applicare l'Iva agevolata al 10% alle prestazioni rese ai clienti degli alberghi, come pacchetti di massaggi o per il benessere del ...

