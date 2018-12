Manovra | saldo e stralcio cartelle per chi è in difficoltà | tutte le misure

Manovra - tutte le misure Iva al 4% sui cracker - saldo e stralcio per chi è in difficoltà : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla ...

Manovra ancora ferma ai box dalla Ragioneria. Dal saldo e stralcio all'ecotassa - le novità in cantiere : Mancano poche ore al Natale, e della Manovra, quella vera, non si ha traccia. Il maxi emendamento che di fatto dovrebbe riscriverla non c'è, slitta di ora in ora la presentazione al Senato, fino al rinvio alla giornata di sabato. Lungo il corso della giornata dal ministero dell'Economia escono varie bozze, al punto da far sbottare il viceministro Laura Castelli, che si dice "seriamente costernata per la continua fuoriuscita di documenti ...

Manovra - Fraccaro : Anticipi da Cdp per saldo debiti Pa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte da Juncker : saldo Manovra scende da 2 - 4% a 2 - 04% : Roma, 12 dic., askanews, - Nella negoziazione con l'Ue per il saldo della manovra 'dal 2,4% siamo potuti scendere al 2,04%'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine dell'incontro con Jean ...

