Manovra | Pd chiederà pronuncia Consulta su ' enormità' compiute da governo

[L'analisi] Togliere reddito di cittadinanza e riforma Fornero dalla Manovra : questo chiederà l'Europa. E sarà scontro totale : L'economia Usa, pompata da Trump, rischia di surriscaldarsi e di far scattare aumenti dei tassi di interesse che gelerebbero la crescita globale. La Germania, dicono le previsioni ufficiali è in ...

L'amico Oettinger non lascia speranze : "Ue chiederà correzioni alla Manovra italiana" : La commissione Ue rigetterà la manovra del bilancio italiano: lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, allo Spiegel on line. Una lettera del commissario Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì, scrive il magazine."Si è confermata l'ipotesi che la bozza di bilancio 2019 non è conciliabile con gli obblighi esistenti nell'Ue", afferma Oettinger. Moscovici non farà ...