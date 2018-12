Manovra | opposizioni abbandonano voto in commissione Bilancio VIDEO

Manovra - il maxiemendamento in aula al Senato. Il governo pone la fiducia. Protesta delle opposizioni : Cronaca Nuove regole Ncc, tassisti di nuovo in piazza a Roma. Bruciate bandiere M5s e Lega: "Ci hanno traditi"

Manovra - il testo va al Senato : voto finale nella notte. Protesta delle opposizioni. Pd : “Ci rivolgiamo alla Corte Costituzionale” : Una giornata convulsa, fatta di tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione sospesi e voto sulla fiducia posticipato alla mezzanotte. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in commissione, salvo poi dire che andavano fatte ulteriori limature al testo e sospendere i lavori per un’ora. ...

Manovra - fiducia dopo la mezzanotte. L'ira delle opposizioni in Aula : Le dichiarazioni di voto sulla fiducia sulla Manovra si terranno alle 23,30, con 'chiama' dei senatori a mezzanotte e mezza circa. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di palazzo...

Manovra - via libera in commissione : il testo va in Aula. Le opposizioni non votano : “Intervenga Casellati” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

Manovra - il maxiemendamento votato in commissione bilancio. Ma le opposizioni escono. Renzi : «Il testo cambierà ancora» : Il maxiemendamento votato in commissione bilancio del Senato dalla sola maggioranza. Le opposizioni sono uscite per protesta dopo le ultime modifiche al testo che sembrava definitivo

Manovra - opposizioni abbandonano voto in commissione Bilancio - : Approvato il maxiemendamento alla legge di Bilancio ma solo con i voti della maggioranza: Pd e Forza Italia lasciano la seduta denunciando cambiamenti rispetto al testo bollinato dalla Ragioneria ...

Caos Manovra - opposizioni sul piede di guerra : ALTA TENSIONE 5S-TECNICI MEF - E' ancora alta tensione tra Movimento 5 Stelle e tecnici del Ministero dell'Economia. Fonti M5S dell'esecutivo parlano all'Adnkronos di "errori" contenuti nel testo ...

Manovra - maxi-emendamento al Senato Bagarre dalle opposizioni - voto a rischio : Il documento è stato presentato al Senato dal ministro Riccardo Fraccaro in vista del voto di fiducia. Il testo cambia ancora. La Maggioranza: correzioni formali

Manovra - via libera commissione bilancio al maxiemendamento senza le opposizioni : Per la presidente dei senatori forzisti Annamaria Bernini "siamo alla Caporetto politica del governo che fa una cosa sconcia contro il popolo italiano. Prendere in giro il Parlamento per venti giorni ...

Manovra - il governo pone la fiducia : le opposizioni protestano - seduta sospesa - Caos in Commissione Bilancio : Il governo ha posto la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra . Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro . Le opposizioni protestano e la ...

Manovra - scoppia il caos in commissione bilancio. Le opposizioni : "Buffoni - dateci il testo" : scoppia la bagarre davanti alla commissione Bilancio del Senato. Dopo la decisione del governo, annunciata dal sottosegretaria Garavaglia, di stralciare la norma sugli Ncc dal maxiemendamento alla Manovra per "mancanza di coperture", a palazzo Madama è scattata la rivolta, con i senatori dell'opposizione che si sono precipitati davanti all'ingresso della commissione, pretendendo di vedere il testo del maxiemendamento.Per le opposizioni la ...

Manovra - il governo pone la fiducia : le opposizioni protestano - seduta sospesa : Il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa ha indicato una serie di modifiche al testo, dopodiché la seduta è stata sospesa. Più volte l'opposizione ha protestato. "Siamo oltre il limite dell'...

