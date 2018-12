Manovra | nessun taglio a investimenti

Manovra - Conte : “Maxi emendamento? Nessun imbarazzo”. Salvini : “Trattativa seria. Italia si è fatta sentire” : “Ci sarebbe piaciuto lasciare un più ampio margine e agio al Parlamento per poter discutere ed esaminare la Manovra. Ma non abbiamo alcun imbarazzo né senso di colpa. Il negoziato si conduce tra due parti e se fosse dipeso da me lo avrei concluso il giorno dopo, rispetto a quando è iniziato. Non mi devo giustificare se abbiamo impiegato tutto questo tempo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commentando, nel corso ...

Nessuna discussione. Così la Manovra del governo prevale sul Parlamento : Se la legge di bilancio serve al Parlamento per autorizzare, e dunque controllare, le decisioni di spesa del governo, averne quest’anno ridotto ai minimi termini la discussione alle Camere vuol dire aver, di fatto, esautorato il Parlamento dal suo ruolo. L’impressione, non isolata, è che le peggiori

Manovra - Bonino : "Parlamento umiliato. Nessun senso delle istituzioni" - : La senatrice di +Europa durante la discussione sulla legge di bilancio a Palazzo Madama ha attaccato duramente la maggioranza: "Voi passate addosso alle istituzioni come rulli compressori". Ha poi ...

Salvini : nessuna ritirata su Manovra - 3 mesi di scontro sono serviti : ... che tutti i governi precedenti non hanno mai avanzato, si è portato a casa un risultato di "una Manovra da decine di miliardi che tornano nell'economia e nelle tasche degli italiani".

Manovra - procedura scongiurata - ma via libera Ue a gennaio. Conte : 'Nessun cedimento' : Dopo mesi di tensioni Roberto Garofoli, capo di gabinetto del ministero dell'Economia, si dimette. Ma Tria resta e dice di non aver mai pensato a lasciare. Poi spande ottimismo: 'Speriamo di evitare ...

Manovra - Conte al Senato 'Con Ue negoziato politico - nessun arretramento'. Di Maio e Salvini lo lasciano solo : Economia Manovra, ok Ue all'Italia: stop alla procedura di infrazione. Dombrovskis: "Restiamo vigili"

Manovra - procedura scongiurata - ma via libera Ue a gennaio. Conte : «Nessun cedimento» : La procedura d'infrazione è evitata. La commissione europea ufficializza il via libera, condizionato, alla legge di bilancio del governo gialloverde. Lo fa a prezzo di un abbassamento del...

Juncker all'Italia : nessuna procedura solo se il Parlamento approverà le modifiche alla Manovra : ... Jean-Claude Juncker, e i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici hanno inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Prendiamo ...

Manovra - via libera informale dalla Ue. Conte : nessun dietrofront sui contenuti : Il premier riferisce in Aula: “Reddito di cittadinanza e Quota 100 partiranno nei tempi». Bruxelles tende la mano, ma resta con il fiato sul collo al governo

Manovra : l'Ue non avvierà la procedura nei confronti dell'Italia. Conte : 'Nessun cedimento' : La Commissione Ue ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell'Italia , dopo l'accordo raggiunto ieri con Bruxelles. Lo si è appreso da fonti Ue. In sostanza, ...

Manovra - via libera definitivo dalla Ue : nessuna procedura d'infrazione per debito eccessivo contro l'Italia : La cosa si sapeva già da ieri sera, ma è ufficiale solo da questa mattina: non ci sarà alcuna procedura di infrazione per debito eccessivo contro l'Italia da parte dell'Europa , perchè il collegio dei ...

Manovra : Salvini - nessuna penalizzazione su quota 100 nè rinvii su reddito : "Confermo che su quota 100 non ci sarà nessuna penalizzazione per chi sceglierà di usufruirne": lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, oggi a Sorbolo (Parma) per la consegna di un edificio confiscato alla 'ndrangheta e destinato ad alloggi per la guardia di finanza. "Vengono confermate opzione donna, Ape social. Si comincerà, nei primi mesi del 2019, io mi auguro tra febbraio e ...

Manovra - DI MAIO : 'QUELLO CHE POTEVAMO FARE L'ABBIAMO FATTO'/ 'Nessun taglio a reddito e quota 100' : MANOVRA, accordo sull'Ecotassa in seno al governo ma i tagli su reddito di cittadinanza e quota 100 non convincono ancora la Commissione.

Manovra - il governo : “Ci sono le coperture”. Salvini : “Nessuna tassa sulle nuove auto” : Dal vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra, fonti di governo fanno filtrare che le coperture per arrivare al 2,04% di deficit ci sono e i circa tre miliardi mancanti sono stati trovati. Intanto, mentre Luigi Di Maio chiede compattezza e parla di "ore decisive", Matteo Salvini assicura che "non ci sarà nessuna tassa sulle nuove auto".Continua a leggere