Manovra | nel maxiemendamento approvato in commissione tagli alle pensioni d' oro e paletti

Manovra - tutte le misure : slittano le assunzioni nel pubblico impiego. Salasso Ires per istituti di studio e no profit : MILANO - Il governo ha posto la fiducia al Senato sul maxiemendamento che riscrive la Manovra per il 2019. Dopo un lungo tira e molla il testo è uscito dalle stanze della Ragioneria dopo avere avuto ...

Manovra - il testo va al Senato : voto finale nella notte. Pd : “Ci rivolgiamo alla Corte Costituzionale” : Una giornata convulsa, fatta di tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione sospesi e voto sulla fiducia posticipato alla mezzanotte. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in commissione, salvo poi dire che andavano fatte ulteriori limature al testo e sospendere i lavori per un’ora. ...

Manovra - Marcucci - Pd - : Andremo a votare nella notte : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - il testo va al Senato : voto finale nella notte. Protesta delle opposizioni. Pd : “Ci rivolgiamo alla Corte Costituzionale” : Una giornata convulsa, fatta di tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione sospesi e voto sulla fiducia posticipato alla mezzanotte. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in commissione, salvo poi dire che andavano fatte ulteriori limature al testo e sospendere i lavori per un’ora. ...

Manovra - nel maxiemendamento approvato in commissione 5 miliardi in meno per gli investimenti nel triennio : Nel 2019 il fondo istituito presso il ministero dell'Economia ammonta dunque a 740 milioni di euro , contro i 2.750 della versione originaria, , nel 2020 passa a 1.260 milioni , da 3.000 milioni, e ...

Manovra - nel maxiemendamento rinvio assunzioni P.a. e 5 miliardi in meno per gli investimenti nel triennio : Nel 2019 il fondo istituito presso il ministero dell'Economia ammonta dunque a 740 milioni di euro , contro i 2.750 della versione originaria, , nel 2020 passa a 1.260 milioni , da 3.000 milioni, e ...

Manovra - tutte le misure : slittano le assunzioni nel pubblico impiego. Salasso Ires per enti di ricerca e no profit : MILANO - Il governo ha posto la fiducia al Senato sul maxiemendamento che riscrive la Manovra per il 2019. Dopo un lungo tira e molla il testo è uscito dalle stanze della Ragioneria dopo avere avuto ...

Manovra - tutti gli interventi : rinviate le assunzioni nella Pubblica Amministrazione : MILANO - Il governo ha posto la fiducia al Senato sul maxiemendamento che riscrive la Manovra per il 2019. Dopo un lungo tira e molla il testo è uscito dalle stanze della Ragioneria dopo avere avuto ...

Manovra - ecco cosa c'è nel maxiemendamento : previsto anche un taglio da oltre 5 mld agli investimenti : Il governo Conte si appresta a chiudere il capitolo Manovra. Il voto al testo definitivo è previsto per stasera alle 20:30, ma la discussione generale sul testo è già cominciata, seppur tra molte polemiche. Deputati e Senatori dovranno esprimersi sul cosiddetto maxiemendamento presentato dall'esecutivo, che sostituirà in toto il testo dell'articolo 1 della Manovra economica per il 2019. Un cambio di rotta radicale ...

Manovra - nel maxiemendamento rinvio assunzioni P.a. e 5 miliardi in meno per gli investimenti nel triennio : Nel 2019 il fondo istituito presso il ministero dell'Economia ammonta dunque a 740 milioni di euro , contro i 2.750 della versione originaria, , nel 2020 passa a 1.260 milioni , da 3.000 milioni, e ...

Manovra - maxi-taglio agli investimenti. Upb : senza aumento Iva deficit al 3% nel 2020 : Il maxi fondo per gli investimenti da 9 miliardi in tre anni previsto dalla Manovra diventa un mini fondo da 3,6 miliardi nel triennio. Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. Upb: senza aumenti dell’Iva deficit al 3% nel 2020 e 2021 ...

Salute - esperto : “Una Manovra anti-soffocamento fatta male - o nel momento sbagliato - può uccidere” : Dopo il caso di Matilde, 5 anni, uccisa da un würstel andato di traverso, Antonino Reale, responsabile di Pediatria dell’emergenza all’ospedale Bambino Gesù mette in guardia sulle manovre anti-soffocamento: se fatte male, o nel momento sbagliato, possono trasformarsi da intervento salvavita a pratica dannosa e potenzialmente fatale. “La piccola è stata purtroppo molto sfortunata, anche perché normalmente l’età più critica ...

Manovra : Toninelli - 1 mln in più a Lombardia per ripristino Ponte San Michele : Milano, 22 dic. (AdnKronos) - "Sono molto orgoglioso di annunciare che nella Manovra del popolo abbiamo stanziato 1 milione e mezzo di euro ulteriore, da erogare nel 2019 alla Regione Lombardia, per un rapido ripristino del Ponte San Michele, tra Calusco e Paderno D’Adda, e il potenziamento del tras

Nella Manovra stangata da un miliardo di euro per famiglie e imprese : La stangata sta per arrivare. Il governo con la manovra ha di fatto azionato nuovamente la leva che permetterà agli enti locali di aumentare le imposte. E così dietro l'angolo c'è una vera e propria ...