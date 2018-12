In Manovra solo 3 mln in più per le vittime di femminicidio : Alle vittime del femminicidio andranno più fondi ma solo per 5 milioni, anziché i 12 inizialmente ipotizzati. Nel maxiemendamento alla manovra viene infatti recepito l'emendamento della Lega che dà più risorse a chi ha subito violenze domestiche ma ritocca, al ribasso le cifre. Restano i 2 milioni per le borse di studio per gli "orfani di crimini domestici" mentre si riducono da 10 a 3 milioni i fondi a sostegno delle ...

Manovra - mini-fondo per investimenti : sì a saldo e stralcio cartelle : le misure : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla ...

Manovra - tutti gli interventi : rinviate le assunzioni nella Pubblica Amministrazione : MILANO - Il governo ha posto la fiducia al Senato sul maxiemendamento che riscrive la Manovra per il 2019. Dopo un lungo tira e molla il testo è uscito dalle stanze della Ragioneria dopo avere avuto ...

Vi dico che cosa penso della Manovra modificata. L'articolo del ministro Savona : ... riuscirebbe a mantenersi sia pure lievemente su una linea discendente nella prima ipotesi e ridursi ancor più nella seconda; se non accadesse, il quadro di riferimento della politica economica del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 dicembre : La Manovra slitta. Ecco perché. Battaglia M5S-Lega sulle modifiche - i tecnici del ministero vogliono più tempo : nel marasma La manovra non si vede ancora: il Senato attende di approvarla alla cieca Figuraccia – Slitta di nuovo il Maxiemendamento Imbarazzo tra i gialloverdi e opposizioni furiose. Il via libera (forse) oggi. Conte rinvia la conferenza di fine anno di Luca De Carolis Il Coniglio Superiore di Marco Travaglio Che la Spazzacorrotti del ministro Alfonso Bonafede, appena approvata dal Parlamento, non piaccia all’avvocatura ...

Il ministro Bonafede : “Ora spiegheremo ai cittadini la verità sulla Manovra” : ministro Bonafede, mezza Italia è scesa in piazza contro la manovra del governo o minaccia di farlo. Non le fa effetto?...

Manovra - il retroscena sul rimpasto di governo : tre ministri vanno via a gennaio : Il rimpasto dei ministri A far le spese del confronto ad anno nuovo, che si preannuncia durissimo, potrebbe essere il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, odiatissimo dai grillini dopo che per ...

Conte spiega la Manovra al Senato. Si dimette il capo di gabinetto del ministero dell'Economia : Tria: soddisfazione mia e di tutto il governo - Roberto Garofoli, capo di gabinetto del ministero dell'Economia si è dimesso. Il principale collaboratore di Tria, da tempo sotto attacco del M5s, ha ...

Manovra - il ministero dell'Economia : «Accordo informale con Bruxelles» : Fatto l'accordo sulla Manovra fra il governo italiano e la Commissione europea. È quanto fanno sapere fonti del ministero dell'Economia, precisando che l'intesa...

Dalle pensioni agli stabilimenti balneari Tutte le ultime novità della Manovra Bonus 18enni - il ministro : non solo libri : Prorogato (ma in versione soft) il blocco dell’adeguamento all’inflazione per gli assegni sopra i 1.530 euro. Il taglio per le pensioni elevate scatterà a partire dai 100 mila euro. Rinvio di 15 anni per l’obbligo di mettere a gara le concessioni delle spiagge. Slitta l’arrivo in Aula del testo

Manovra - verso intesa su flat tax a pensionati e orfani femminicidio : Maggioranza e opposizione stanno cercando una convergenza, in commissione Bilancio del Senato, su alcune delle misure della Manovra, dalla flat tax al 7% per attirare i pensionati esteri al Sud alle ...

Di Maio e la Manovra : aumento delle pensioni minime e reddito di cittadinanza confermati : Il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato che la Manovra andrà avanti e che le misure fondamentali resteranno. Su Facebook il leader pentastellato ha aggiunto che si tratta solo di decimali, ma le cose non cambieranno nella sostanza, riferendosi al Quota 100 e al reddito di cittadinanza. Ha confermato il blocco dell’aumento dell'Iva, che avrebbe leso i consumi, e l’aumento delle pensioni minime. Il vicepremier ha ribadito che la Legge Fornero ...

Il ministro Tria sempre più in bilico : vertice sulla Manovra senza di lui : Come se non si parlasse di economia, di Legge di bilancio, di partite che non si pareggiano e che si rischia di perdere. Il grande freddo, cominciato da qualche settimana, ha raggiunto temperature ...