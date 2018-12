Manovra | maxiemendamento al Senato Grillini contro tecnici Mef

Manovra - la Ragioneria bollina il maxiemendamento. Maxi-taglio agli investimenti : Il maxi fondo per gli investimenti da 9 miliardi in tre anni previsto dalla Manovra diventa un mini fondo da 3,6 miliardi nel triennio. Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. Upb: senza aumenti dell’Iva deficit al 3% nel 2020 e 2021 ...

Manovra - il testo integrale del maxiemendamento : dalla Web tax al “saldo e stralcio” delle cartelle per redditi bassi : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, Ncc, ecotassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl Bilancio, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, conferma la principali misure annunciate nei giorni scorsi. Il testo, che il Senato dovrà approvare con voto di fiducia, cambia in modo significativo rispetto alla versione della Manovra entrata a palazzo Madama. Poi ci sarà ...

Manovra - il governo presenta al Senato il maxiemendamento e chiede la fiducia : La Ragioneria dello Stato ha bollinato il maxiemendamento del governo alla legge di Bilancio ed è stato presentato in aula al Senato. La seduta odierna dovrebbe portare in tarda serata all’approvazione con il voto di fiducia. «Il governo sottopone alla presidenza il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell’articolo 1» della Manovra sul ...

Manovra - maxiemendamento al Senato : le novità. Salvini : "Non cambia più" : Il governo pone la fiducia sul testo, bollinato dalla Ragioneria di Stato. Esame della Camere il 28 e 29 dicembre. Confermate la misure principali, ecco le ultime modifiche

Manovra - posta la fiducia al Senato sul maxiemendamento. Alla Camera il 28-29 dicembre : Il maxiemendamento al ddl bilancio è stato bollinato dAlla Ragioneria generale dello Stato. Il testo è dalle 14.00 nell'aula del Senato. Questo, invece, il programma Alla Camera:...

Manovra - la Ragioneria bollina il maxiemendamento. In aula nel pomeriggio : «Siamo in zona Cesarini, abbiamo creato un rallentamento; ci siamo e confidiamo che domani la Manovra possa essere approvata al Senato», spiega il premier Giuseppe Conte. Il gruppo dem occupa l’aula per protesta. La discussione generale è fissata alle 16, le dichiarazioni di voto per la fiducia si terranno invece a partire dalle 20,30, cui seguirà la prima ”chiama”...

Manovra - in attesa del maxiemendamento i tempi dell'ok definitivo si allungano : Nell'attesa del maxiemendamento che dovrebbe consentire al Senato di licenziare in seconda lettura la Manovra, si allungano ancora i tempi per l'ok definitivo alla legge di bilancio. L'esame in Aula di Montecitorio è stato infatti "differito al 28 e 29 dicembre, mentre il 27 lavorerà la Commissione".Il testo del maxiemendamento doveva essere consegnato nella giornata di ieri, ma secondo quanto si apprende dalla Ragioneria hanno ...