Manovra | Marcucci | Pd | | Andremo a votare nella notte

Manovra - Marcucci : Pd occuperà Aula : 19.19 "E' una vergogna, la Manovra non c'è. Questa sera il Partito democratico occuperà l'Aula del Senato e contesterà questo modo di procedere fino all' ultimo con tutta la forza possibile". Lo ha annunciato il capogruppo dem Andrea Marcucci criticando l'atteggiamento della maggioranza e del governo che ha posticipato alle 14 di domani la presentazione all'Aula del maxiemendamento alla Manovra.