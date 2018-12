Manovra | il voto al Senato slitta a stasera L’esame alla Camera alla fine di dicembre

Manovra - maxiemendamento alle 14 in Senato e voto in serata. L’esame della Camera slitta al 27 : Il maxiemendamento alle 14, l’inizio delle votazioni dalle 20. E’ corsa contro il tempo a Palazzo Madama per l’approvazione della Manovra in un clima di forte tensione con le opposizioni. Dopo continui slittamenti della maxi modifica, attesa da ieri, la maggioranza gialloverde, salvo sorprese, dovrebbe votare la fiducia alla legge di bilancio in tarda serata. slitta anche L’esame della Manovra in Aula di Montecitorio che è ...

Manovra : rush finale Senato - voto dalle 20 : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Manovra al Senato al rush finale con il maxiemendamento ufficiale atteso per oggi, dalle 14, a Palazzo Madama. In un clima di forte tensione con le opposizioni e dopo continui ...

Manovra rush finale Senato - alle 14 il 'maxi' - voto dalle 20 : Manovra al Senato al rush finale con il maxiemendamento ufficiale atteso per oggi, dalle 14, a Palazzo Madama. In un clima di forte tensione con le opposizioni e dopo continui slittamenti del "maxi", ...

Scontro sulla Manovra - il voto slitta a stasera. All’appello mancano ancora due miliardi : Venerdì 21 dicembre, Palazzo Madama. I senatori si aggirano per i corridoi con l’aria visibilmente irritata. C’è chi scappa nelle vie del centro per fare gli ultimi regali, e c’è chi per senso di responsabilità resta stoico a guardia del barile. L’atteso maxiemendamento che riscrive la Finanziaria per il 2019 non c’è ancora. Di smartphone in smartp...

Manovra economica - il voto slitta a oggi. Pd : "Occupiamo il Senato" : Rinviato l'approdo in Aula del maxiemendamento. L'opposizione insorge: "Parlamento ridotto a zerbino". Anche Casellati striglia l'esecutivo: "Rispetti Palazzo Madama". Conte si difende: "Ritardo non ...

