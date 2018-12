Manovra | il testo va al Senato | voto finale nella notte Protesta delle opposizioni Pd

Manovra - via libera in commissione : il testo va in Aula. Le opposizioni non votano : “Intervenga Casellati” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

Manovra - il maxiemendamento votato in commissione bilancio. Ma le opposizioni escono. Renzi : «Il testo cambierà ancora» : Il maxiemendamento votato in commissione bilancio del Senato dalla sola maggioranza. Le opposizioni sono uscite per protesta dopo le ultime modifiche al testo che sembrava definitivo

"Tirate fuori il testo - vergognatevi". Manovra - la protesta del Pd in commissione : Attimi di tensione nel pomeriggio a palazzo Madama. Mentre il Senato attende di discutere la Manovra finanziaria, i membri della commissione bilancio chiedono di ricevere il testo del maxiemendamento ...

Manovra - c’è il testo ma è caos in commissione : “Va cambiato ancora”. Opposizione protesta. E Fico : “Poco tempo? E’ vero” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

Manovra - irruzione dei senatori Pd : “Vergogna - dateci il testo”. Poi si infuriano contro presidente e senatrice M5s : Scene di caos in commissione Bilancio, dove i senatori del Pd si sono assiepati fuori dall’aula della presidenza in cui erano riuniti i colleghi di Lega e M5s: “Vergogna, dateci il testo”. Tra i presenti, Antonio Misiani, Simona Malpezzi, Valeria Fedeli e Valentina Valente, che a un certo punto hanno gridato: “Vogliamo il presidente”. Il presidente della commissione, Daniele Pesco, è uscito dopo qualche secondo: ...

Manovra - scoppia il caos in commissione bilancio. Le opposizioni : "Buffoni - dateci il testo" : scoppia la bagarre davanti alla commissione Bilancio del Senato. Dopo la decisione del governo, annunciata dal sottosegretaria Garavaglia, di stralciare la norma sugli Ncc dal maxiemendamento alla Manovra per "mancanza di coperture", a palazzo Madama è scattata la rivolta, con i senatori dell'opposizione che si sono precipitati davanti all'ingresso della commissione, pretendendo di vedere il testo del maxiemendamento.Per le opposizioni la ...

Manovra - senatori Pd infuriati contro la maggioranza : “Vergogna - dateci il testo”. Poi se la prendono col presidente : Scene di caos in commissione Bilancio, dove i senatori del Pd si sono assiepati fuori dall’aula in cui erano riuniti i colleghi di Lega e M5s: “Vergogna, dateci il testo”. Tra i presenti, Antonio Misiani, Simona Malpezzi, Valeria Fedeli e Valentina Valente, che a un certo punto hanno gridato: “Vogliamo il presidente”. Il presidente della commissione, Daniele Pesco, è uscito dopo qualche secondo e alcuni senatori gli ...

Manovra - il governo presenta al Senato il maxiemendamento. Ma sul testo è polemica : ... il direttore Biagio Mazzotta e tutti gli uffici che hanno lavorato con ritmo impossibili in questi giorni e hanno consentito di ottenere il risultato', dice il viceministro leghista dell'Economia. ...

Manovra - nuovo caos in commissione. Forza e Pd protestano : “Stanno cambiando il testo. Pressapochisti e pasticcioni” : Scoppia un nuovo caso sulla Manovra. Dopo la presentazione del maxiemendamento sostitutivo dell’intera legge, e l’annuncio da parte del governo dell’intenzione di porre la fiducia nell’Aula di Palazzo Madama, si è passati all’esame in commissione Bilancio, ma qui dopo poco i lavori sono stati interrotti. Forza Italia, per bocca di Massimo Mallegni, accusa: “Dopo giorni d’attesa il governo ora si è presentato con un testo modificato per ...

Manovra 2019 - ecco il testo del maxiemendamento : Scarica il documento Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il ...

Manovra 2019 - ecco il testo definitivo : tutte le misure - dalle pensioni al fisco | L’analisi : Il governo ha posto la questione di fiducia: la Manovra 2019, sulla quale c’è stata una lunga trattativa con la Commissione europea, è arrivata al passaggio finale. ecco le misure contenute nel «maxiemendamento» che sarà votato sia al Senato sia alla Camera

Manovra 2019 - ecco il testo definitivo : tutte le misure - dalle pensioni al fisco : Il governo ha posto la questione di fiducia: la Manovra 2019, sulla quale c’è stata una lunga trattativa con la Commissione europea, è arrivata al passaggio finale. ecco le misure contenute nel «maxiemendamento» che sarà votato sia al Senato sia alla Camera

Manovra - tutte le misure : il testo derfinitivo. Iva al 4% sui cracker : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla ...

Manovra - il testo integrale del maxiemendamento : dalla Web tax al “saldo e stralcio” delle cartelle per redditi bassi : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, Ncc, ecotassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl Bilancio, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, conferma la principali misure annunciate nei giorni scorsi. Il testo, che il Senato dovrà approvare con voto di fiducia, cambia in modo significativo rispetto alla versione della Manovra entrata a palazzo Madama. Poi ci sarà ...